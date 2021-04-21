Рішення про кількість глядачів на Олімпіаді в Токіо може бути відкладено до червня

У березні організаційний комітет Олімпійських ігор у Токіо прийняли безпрецедентне рішення про заборону глядачів з-за кордону в рамках зусиль із запобігання розповсюдження коронавірусу

Оргкомітет літніх Олімпійських ігор в Токіо розглядає можливість відстрочки до червня свого рішення про те, скільки глядачів буде допущено на місця проведення Ігор, через сплеск випадків COVID-19 у багатьох частинах Японії.

Оргкомітет літніх Олімпійських ігор у Токіо може відстрочити прийняття рішення про кількість глядачів, допущених на місця проведення ігор до червня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За їхніми даними, Оргкомітет літніх Олімпійських ігор в Токіо розглядає можливість відстрочки до червня свого рішення про те, скільки глядачів буде допущено на місця проведення Ігор, через сплеск випадків COVID-19 у багатьох частинах Японії.

Спочатку це рішення мали прийняти до кінця квітня.

У березні організаційний комітет Олімпійських ігор у Токіо за підсумками зустрічі з главами Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) прийняли безпрецедентне рішення про заборону глядачів з-за кордону в рамках зусиль із запобігання розповсюдження коронавірусу.

До того ж, організатори Олімпіади в Токіо мають намір провести 9 травня тестовий захід із легкої атлетики без глядачів, повідомляє The Mainichi з посиланням на обізнані джерела.

Співрозмовники видання уточнили, що організатори поінформували залучені сторони про остаточне рішення після того, як влада Токіо 12 квітня ввела більш жорсткі обмеження для боротьби з поширенням COVID-19.

Зазначається, що захід відбуватиметься в денний і вечірній час. У ньому візьмуть участь кращі вітчизняні легкоатлети. За даними джерел, деякі спортсмени з-за кордону також висловили бажання взяти участь у тестовому змаганні.

Раніше прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга заявив, що не очікує, що проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор в Токіо буде під питанням у разі нового оголошення надзвичайного стану в країні.

"Я не думаю, що це вплине на Олімпійські ігри. Як уряд ми маємо намір зробити все можливе, щоб гарантувати безпечні ігри", - сказав він на зустрічі з журналістами.

Нагадаємо, що Оргкомітет ігор планує зарезервувати цілий готель для спортсменів із позитивним COVID-тестом