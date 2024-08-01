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ПОЛІТИКА

Рішення Угорщини щодо рф і білорусі може загрожувати Шенгенській зоні – президент Латвії

01 серпня 2024, 19:46
Рішення Угорщини щодо рф і білорусі може загрожувати Шенгенській зоні – президент Латвії
Фото: з вільних джерел
Рінкевичс підкреслив, що дії Будапешта створюють ризики для ЄС.

Рішення Угорщини дозволити вільно в'їжджати в країну громадянам рф та білорусі створює значні ризики для ЄС. Воно може призвести до обмеження участі Будапешта у Шенгенській зоні.

Про це заявив президент Латвії Едгар Рінкевичс, повідомляє lsm.lv

"Ми знаємо, що на території Євросоюзу робилися спроби провокацій — підпали різного роду... Так, це серйозно", — заявив Рінкевичс.

Він зазначив, що глави МЗС та МВС країни вже звернулися до інституцій ЄС, аби домогтися розгляду на раді Євросоюзу питання щодо дотримання правил Шенгенської зони.

За його словами, про виключення Угорщини з Євросоюзу та НАТО мови не йде, проте робота щодо обмеження участі Будапешта у Шенгенській зоні уже розпочалась. Рінкевичс зазначив, що західні союзники наразі не підтримують радикальних кроків щодо Угорщини.

Нагадаємо, Угорщина послабила візові обмеження щодо громадян рф та білорусі. Будапешт включив їх у програму так званої "національної карти", власників якої не піддають спеціальній перевірці на європейському рівні.

УгорщинаШенгенська зонаБілорусьРінкевичсросія загроза

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