Рівень смертності в Україні від COVID-19 до вересня 2021 року може досягти 54-70 тис. із початку пандемії

"У липні-вересні ми очікуємо більшого зростання в смертності, навіть у разі спалаху", - сказав керівник Центру економіки здоров'я KSE Юрій Ганиченко

Наразі ситуація із захворюваністю в Україні стабільно хороша, добові госпіталізації продовжують падати на 10% за тиждень.

Рівень смертності від COVID-19 в Україні до вересня 2021 року може досягти від 54 тис. до 70 тис. випадків залежно від ситуації із захворюваністю, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на експертів Київської школи економіки (KSE).

"У липні-вересні ми очікуємо більшого зростання в смертності (від 54 тис. до70 тис. із початку пандемії), навіть у разі спалаху. Водночас спалаху ми очікуємо уже цього літа",- сказав керівник Центру економіки здоров'я KSE Юрій Ганиченко під час онлайн-презентації аналізу ситуації з поширенням COVID-19 у вівторок.

За його словами, наразі ситуація із захворюваністю в Україні стабільно хороша, добові госпіталізації продовжують падати на 10% за тиждень, кількість пацієнтів із COVID-19 скорочується на 15% за тиждень, а середньодобова смертність загалом в Україні вийшла на рівень літнього плато 2020 року й становить 17 померлих за добу.

Водночас, як заявив Ганиченко, зростання захворюваності в країнах Європи є великою зовнішньою загрозою для України.

"Ми спостерігаємо серйозне зростання захворюваності у Європі і цей спалах незабаром може прийти в Україну. Отже, вакцинація є критично важливою", - констатував він.

"За останній тиждень темпи вакцинації в Україні зросли на чверть. У середньому вакцинують 81 тис. осіб за добу. Цей тренд має прискорюватися: для вакцинації 70% населення до кінця 2021 року необхідно робити втричі більше щеплень (біля 250 тис. за добу)", - додав він.

У KSE зазначили, що вакциновані туристи з України (будь-якою доступною у країні вакциною) можуть відвідати понад 20 європейських країн. Зокрема, за вакцинацією в'їзд дозволений в Австрію, Естонію, Іспанію, Ісландію, Нідерланди, Словенію, Угорщину і Швейцарію.

Нагадаємо, що смертність в Україні перевищила минулорічний рівень майже на 35%