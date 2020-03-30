Рівень страху українців на початку епідемії значно вищий, ніж був в Італії, - нове дослідження GfK Ukrain

Згідно з даними дослідження, в Україні лише кожен третій опитаний (36%) вважає, що серйозність коронавірусу перебільшена, тоді як серед італійців таких було більше ніж половина (56%) населення

GfK Ukraine зазначає, що більшість респондентів назвали проблемою №1 у країні економічну кризу, але занепокоєність зростанням захворювань - на другому місці. Водночас в Італії на початку епідемії зростання кількості інфікованих посідало лише п'яте місце після безробіття, економічної кризи, проблем клімату та довкілля

Українці сьогодні значно сильніше налякані епідемією Covid-19 у країні, ніж свого часу були італійці, головні страхи жителів України - економічна криза та зростання випадків захворювань, потім - слабкість органів влади та безробіття, такими є результати першої половини нового щотижневого дослідження компанії GfK Ukraine, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Більше ніж ¾ опитаних українців змінили свою звичну поведінку: насамперед це стосується відвідування багатолюдних місць, магазинів і використання транспорту. Натомість в Італії на початку епідемії такі обмеження у своїй поведінці відзначили менше ніж 1/3 опитаних", - ідеться у підсумках опитування українців "Covid-19 weekly tracking Ukraine: моніторинг зміни способу життя та покупок у зв'язку з впливом пандемії коронавірусу на ринки" за 24-26 березня.

GfK Ukraine зазначає, що більшість респондентів назвали проблемою №1 у країні економічну кризу, але занепокоєність зростанням захворювань - на другому місці. Водночас в Італії на початку епідемії зростання кількості інфікованих посідало лише п'яте місце після безробіття, економічної кризи, проблем клімату та довкілля.

Згідно з даними дослідження, в Україні лише кожен третій опитаний (36%) вважає, що серйозність коронавірусу перебільшена, тоді як серед італійців таких було більше ніж половина (56%) населення.

Відповідно до опитування, 80% респондентів занепокоєні можливою кризою свого роботодавця. "8% уже підтвердили, що втратили роботу, а 44% відзначають скорочення часу, який витратили на роботу протягом останнього тижня", - йдеться в результатах дослідження.

Поширення вірусу та карантин також вплинули на купівельну поведінку: 50% опитаних українців визнали, що витратили минулого тижня більше, ніж зазвичай, щоб зробити продовольчі запаси, свідчать дані GfK.

"72% опитаних українців зазначили, що зіткнулися з дефіцитом товарів у звичних торговельних точках, що підігріло ажіотажний попит, а 69% не вірять, що найближчим часом постачання налагодяться, і вони зможуть купити необхідні продукти", - повідомила компанія.

Згідно з даними GfK Ukraine, українці, які планували купівлю великої побутової техніки або комп'ютерів, не відкладали плани на потім, проте попит на дрібну побутову техніку значно знизився: купівлі скоротилися на 37%.

Крім того, за даними опитування, 27% українців за останній тиждень почали використовувати платіжну картку замість готівки.

Дослідження проводить компанія GfK Ukraine у співпраці з CBR у форматі щотижневого моніторингу змін у способі життя і покупок українців у зв'язку з побоюваннями через коронавірус. Опитуються 400 респондентів.

Нагадаємо, що в Україні зафіксували 480 випадків коронавірусу, 11 - летальних