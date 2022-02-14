Рівень згортання крові за лічені хвилини - вчені розробили тест у смартфоні

До смартфона, який вібрує, кріпиться маленька силіконова чашка зі зразком крові та міліметровою мідною частинкою синього кольору, а також тримач, який розташовує чашку точно під камерою смартфону

Вчені з Університету Вашингтона, що у Сіетлі, розробили систему з використанням смартфона, яка за лічені хвилини визначає рівень згортання крові в організмі людини.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у дослідженні, опублікованому у Nature Communications.

Як зазначається, до смартфона, який вібрує, кріпиться маленька силіконова чашка зі зразком крові та міліметровою мідною частинкою синього кольору, а також тримач, який розташовує чашку точно під камерою смартфону.

Також до чашки, де знаходиться зразок крові, додають активатор тромбопластину для активації зовнішніх шляхів каскаду згортання крові.

Після цього вмикається вбудований у смартфон вібромотор, який передає коливання силіконовій чашці.

Далі вираховується протромбіновий час, тобто показник швидкості згортання плазми, який необхідно постійно контролювати людям із порушеним гемостазом. Камера записує рух частинки у краплі крові, а програмне забезпечення переводить зображення з камери у криву руху частинки, яка показує залежність амплітуди руху від часу.

Свою розробку вчені перевірили на 140 зразках крові добровольців, які звернулися до клініки університету, а також 79 носіїв різних проблем зі згортанням крові.

Як показали наступні досліди, додаток для смартфонів так само ефективно визначав швидкість згортання крові, як і комерційні тестові системи.

Водночас автори дослідження наголошують, що у їх методу є низка обмежень. Наприклад, під час аналізу цільної крові показник гематокриту може впливати на результат. Також для аналізу плазми в домашніх умовах знадобиться центрифуга, щоб відділити плазму від решти компонентів крові.