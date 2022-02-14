ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИВчені з Університету Вашингтона, що у Сіетлі, розробили систему з використанням смартфона, яка за лічені хвилини визначає рівень згортання крові в організмі людини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рівень згортання крові за лічені хвилини - вчені розробили тест у смартфоні
До смартфона, який вібрує, кріпиться маленька силіконова чашка зі зразком крові та міліметровою мідною частинкою синього кольору, а також тримач, який розташовує чашку точно під камерою смартфону
Фото: Samsung
Як передає Укрінформ, про це йдеться у дослідженні, опублікованому у Nature Communications.
Як зазначається, до смартфона, який вібрує, кріпиться маленька силіконова чашка зі зразком крові та міліметровою мідною частинкою синього кольору, а також тримач, який розташовує чашку точно під камерою смартфону.
Також до чашки, де знаходиться зразок крові, додають активатор тромбопластину для активації зовнішніх шляхів каскаду згортання крові.
Після цього вмикається вбудований у смартфон вібромотор, який передає коливання силіконовій чашці.
Далі вираховується протромбіновий час, тобто показник швидкості згортання плазми, який необхідно постійно контролювати людям із порушеним гемостазом. Камера записує рух частинки у краплі крові, а програмне забезпечення переводить зображення з камери у криву руху частинки, яка показує залежність амплітуди руху від часу.
Свою розробку вчені перевірили на 140 зразках крові добровольців, які звернулися до клініки університету, а також 79 носіїв різних проблем зі згортанням крові.
Як показали наступні досліди, додаток для смартфонів так само ефективно визначав швидкість згортання крові, як і комерційні тестові системи.
Водночас автори дослідження наголошують, що у їх методу є низка обмежень. Наприклад, під час аналізу цільної крові показник гематокриту може впливати на результат. Також для аналізу плазми в домашніх умовах знадобиться центрифуга, щоб відділити плазму від решти компонентів крові.
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14 02 2022 17:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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