НОВИНИВ Україні за минулу добу зафіксували 10 046 нових випадків коронавірусу та 191 смерть. Найбільше нових заражень в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Різкий ріст. В Україні більше 10 тисяч нових випадків коронавірусу та майже 200 смертей
Найбільше нових заражень в Києві (997), Львівській (949), Івано-Франківській (983) областях
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
В Україні за добу госпіталізували 1 676 осіб; летальних випадків - 191; одужали - 7 202 особи. Протестували методом ПЛР - 36 660 осіб, методом ІФА - 6072, експрес-тестами - 36 315.
Найбільше нових заражень в Києві (997), Львівській (949), Івано-Франківській (983) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 727 034 особи; одужали - 3 537 826 осіб; летальних випадків - 97 928.
Зазначимо, що від початку тижня в Україні фіксують збільшення нових випадків коронавірусу. Вчора повідомили про більше 7 тисяч нових заражень.
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13 01 2022 09:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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