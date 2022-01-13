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Різкий ріст. В Україні більше 10 тисяч нових випадків коронавірусу та майже 200 смертей

Найбільше нових заражень в Києві (997), Львівській (949), Івано-Франківській (983) областях
В Україні за минулу добу зафіксували 10 046 нових випадків коронавірусу та 191 смерть. Найбільше нових заражень в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.
Різкий ріст. В Україні більше 10 тисяч нових випадків коронавірусу та майже 200 смертей Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
 
В Україні за добу госпіталізували 1 676 осіб; летальних випадків - 191; одужали - 7 202 особи. Протестували методом ПЛР - 36 660 осіб, методом ІФА - 6072, експрес-тестами - 36 315.
 
Найбільше нових заражень в Києві (997), Львівській (949), Івано-Франківській (983) областях.
 
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 727 034 особи; одужали - 3 537 826 осіб; летальних випадків - 97 928.
 
Зазначимо, що від початку тижня в Україні фіксують збільшення нових випадків коронавірусу. Вчора повідомили про більше 7 тисяч нових заражень.
 
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13 01 2022 09:15
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