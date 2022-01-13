Різкий ріст. В Україні більше 10 тисяч нових випадків коронавірусу та майже 200 смертей Найбільше нових заражень в Києві (997), Львівській (949), Івано-Франківській (983) областях

В Україні за минулу добу зафіксували 10 046 нових випадків коронавірусу та 191 смерть. Найбільше нових заражень в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.

Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ. В Україні за добу госпіталізували 1 676 осіб; летальних випадків - 191; одужали - 7 202 особи. Протестували методом ПЛР - 36 660 осіб, методом ІФА - 6072, експрес-тестами - 36 315. Найбільше нових заражень в Києві (997), Львівській (949), Івано-Франківській (983) областях. За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 727 034 особи; одужали - 3 537 826 осіб; летальних випадків - 97 928. Зазначимо, що від початку тижня в Україні фіксують збільшення нових випадків коронавірусу. Вчора повідомили про більше 7 тисяч нових заражень. Читайте також: П’ять хвилин на свіжому повітрі знижують заразність коронавірусу на 90%

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