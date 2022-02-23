CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРада національної безпеки і оборони запропонувала запровадити режим надзвичайного стану на території України, крім Донецької і Луганської областей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
РНБО пропонує запровадити надзвичайний стан в Україні
Після рішення РНБО Президент має видати указ про НС в окремих областях, який упродовж двох днів має затвердити Верховна Рада
Фото: president.gov.ua
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Після рішення РНБО Президент має видати указ про НС в окремих областях, який упродовж двох днів має затвердити Верховна Рада.
Надзвичайний стан в Україні може бути введено на строк не більш як 30 діб і не більш як 60 діб в окремих її місцевостях.
У разі необхідності НС може бути продовжений Президентом, але не більш як на 30 діб.
Як повідомлялося, 21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання двох самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Угоди між цими квазіреспубліками і Росією передбачають надання їм військової допомоги. Росія, таким чином, відкрито визнала свою військову присутність на території ОРДЛО.
Лідери країн ЄС, США, Канади та більшості демократичних країн світу засудили дії Кремля, які є прямим порушенням міжнародного права та власних міжнародних зобов’язань Російської Федерації.
Рада федерації 22 лютого одностайно дозволила Путіну застосовувати російську армію за кордоном.
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23 02 2022 12:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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