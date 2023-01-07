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РНБО запровадила санкції проти російських артистів. Серед них - Кіркоров, Петросян, Якубович, та інші

07 січня 2023, 18:18
РНБО запровадила санкції проти російських артистів. Серед них - Кіркоров, Петросян, Якубович, та інші
Санкції. Фото: divannaya-sotnya.com.ua
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо 119 російських публічних осіб, серед яких переважна більшість громадян росії і троє - України.

Про це повідомляє сайт президента.

Указом від 7 січня Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 6 січня про введення персональних санкцій щодо низки осіб.

Серед осіб, що потрапили під санкції, зокрема:

співачка і актриса Ірина Аллегрова, співак Роман Архипов, співак Дмитро Білан, рок-музикант Сергій Бобунець, телеведуча Дана Борисова, співак Олександр Буйнов, співачка Вікторія Дайнеко, музикант Валерій Дідюля, співачка Лариса Доліна, співак Валерій Кіпєлов, співак Пилип Кіркоров, оперна співачка Анна Нетребко, режисер Микита Міхалков, артист Євген Петросян, співак Володимир Пресняков, співак Стас П’єха, співачка Пелагея Телегіна, пропагандистка Маргарита Симоньян, співачка Любов Успенська, співак Михайло Шуфутинський, співачка Аніта Цой, телеведучий Леонід Якубович та інші.

Серед осіб, що потрапили під санкції, є також троє громадян України: громадянка України телеведуча Жанна Бадоєва, громадянка росії, України й Ізраїлю співачка Лоліта Мілявська, громадянин України футболіст Анатолій Тимощук.

Раніше повідомлялось, що СБУ оголосила перші підозри вищому командуванню рф за обстріли цивільних об’єктів України.

РНБОсанкції

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