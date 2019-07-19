Роботу ЦВК в Україні перед виборами позитивно оцінили дипломати зі США та ЄС

Дипломати США і ЄС звертають увагу на зростання довіри українців до Центральної виборчої комісії

Тейлор наголосив, що Сполучені Штати розцінюють безпеку України як свою безпеку і зазначив, що вибори є важливою складовою.

"Рівень довіри українців до ЦВК за короткий час зріс до 70 відсотків", – сказав тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, звертаючись до короткотермінових міжнародних спостерігачів ENEMO у Києві, йдеться у "Радіо Свобода".

Тейлор послався на опитування Національного демократичного інституту США (NDI), за якими рівень оптимізму у державі після президентських виборів також суттєво зріс.

"Ми переконані, що успіх українців у встановленні демократичної, процвітаючої та безпечної України відштовхує Росію", – наголосив чільний дипломат США в Києві.

Голова представництва ЄС в Україні Юґ Мінґареллі заявив міжнародним спостерігачам, що дотепер чув лише про дрібні порушення під час передвиборчої кампанії до Верховної Ради.

Мінґареллі також високо оцінив ЦВК. Він назвав роботу голови ЦВК Тетяни Сліпачук "чудовою" і висловив переконання, що все буде добре на парламентських виборах у неділю, 21 липня.

Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) планує презентувати свій попередній звіт про вибори до Верховної Ради у вівторок, 23 липня.

Нагадаємо, порядок на позачергових виборах до Верховної Ради гарантуватимуть понад 131 тисяча правоохоронців.

Нагадаємо, Служба безпеки України поки не фіксує спроб Росії втрутитися у дострокові вибори до Верховної Ради.

"Станом на зараз ні. Але ми дуже добре готувалися і, якщо такі атаки будуть, ми зможемо протистояти", - сказав виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов.

Читайте також: Кандидату у нардепи, екс-меру Ірпіня анонсували підозру