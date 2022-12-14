Роботу ветеранам: в Україні запускають онлайн-програму, яка допоможе знайти її

Міністерство у справах ветеранів анонсувало безкоштовну тримісячну онлайн-програму щодо розвитку "м’яких навичок" для захисників і захисниць України.

Про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.

"Клуб професійних перемовників Crowe Mikhailenko завдяки Програмі реінтеграції ветеранів IREX за підтримки Держдепартаменту США та інформаційної підтримки Мінветеранів запрошує ветеранів і ветеранок долучитися до навчально-підтримуючої програми здобуття комплексу знань, які допоможуть професійно зростати та успішно працевлаштуватися (Soft Skills)", - йдеться у повідомленні.

Відомство зазначає, що програма безкоштовна та проходитиме в онлайн-форматі. Вона триватиме три місяці: з січня по березень 2023 року.

Згідно з інформацією на сайті програми, протягом цього терміну на учасників очікують чотири етапи. На першому відбудуться тести на мотивацію, професійну орієнтацію та психологічний стан. Надалі - семінари та воркшопи, що розкриють перспективи на ринку праці та принципи ефективної комунікації. Під час третього етапу учасники писатимуть мотиваційний лист та резюме. І насамкінець, усі учасники зможуть отримати до трьох консультацій з HR спеціалістом після завершення навчання.

Членам родин захисників, які займаються підприємництвом, зареєстровані як ФОП або самозайнята особа, відшкодовуватимуть до 20 тис. грн на ведення власної справи.