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ПОЛІТИКА

Роль Китаю у війні в Україні має важливе значення для відносин з ЄС – президентка Єврокомісії

30 березня 2023, 14:55
Роль Китаю у війні в Україні має важливе значення для відносин з ЄС – президентка Єврокомісії
Фото: з вільного доступу
Пекін повинен відіграти роль у досягненні справедливого миру.

Відносини Китаю з Європейським Союзом залежатимуть від його позиції щодо війни на території України.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише Sky News.

За її словами, Китай, як постійний член Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, зобов'язаний відіграти конструктивну роль в просуванні миру, який буде заснований на територіальній цілісності України.

"Будь-який мирний план, який фактично закріплює російські анексії, просто не є життєздатним. Ми повинні бути відвертими в цьому питанні", – підкреслила очільниця Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн зауважила, що взаємодія Китаю з війною російського диктатора буде визначальним фактором до його відносин з ЄС у майбутньому.

Нагадаємо, сьогодні Китай заявив, що його військові сили готові співпрацювати з російською армією для посилення стратегічної комунікації та координації.

Також лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що він готує Китай до війни. І світ це "має сприймати серйозно".

КитайвійнаРФУрсула фон дер Ляєн

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