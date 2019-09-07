ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Безсмертний знову стане учасником контактної групи в Мінську
Безсмертний замінив Олександра Моцика
Роман Безсмертний. Фото: tyzhden.ua
Про це йдеться в Указі Зеленського від 9 липня.
Напередодні колишній депутат Роман Безсмертний 26 січня оголосив про створення політичної партії "РУХ +380".
Раніше Безсмертний заявив, що балотуватиметься на пост президента.
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09 07 2019 16:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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