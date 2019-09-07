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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Безсмертний знову стане учасником контактної групи в Мінську

Безсмертний замінив Олександра Моцика
Президент України Володимир Зеленський уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Безсмертний знову стане учасником контактної групи в Мінську Роман Безсмертний. Фото: tyzhden.ua

Про це йдеться в Указі Зеленського від 9 липня.

Напередодні колишній депутат Роман Безсмертний 26 січня оголосив про створення політичної партії "РУХ +380".

Раніше Безсмертний заявив, що балотуватиметься на пост президента.

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09 07 2019 16:40
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