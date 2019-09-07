Безсмертний знову стане учасником контактної групи в Мінську Безсмертний замінив Олександра Моцика

Президент України Володимир Зеленський уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Роман Безсмертний. Фото: tyzhden.ua

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