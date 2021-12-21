БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИАнтимонопольний комітет оштрафував групу компаній, пов’язаних з народним депутатом Петром Порошенком, на загальну суму 283,63 мільйона гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Roshen Порошенка оштрафували на 280 мільйонів за монополізм
Крім того, враховуючи, що відповідач має замкнений цикл виробництва товарів – від вирощування кукурудзи до виробництва кондитерських виробів –, за рахунок ефекту масштабу "КК "РОШЕН" міг отримувати істотні конкурентні переваги
Фото: Інформатор
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Штраф винесено за два порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на загальнодержавному ринку первинної реалізації патоки крохмальної кукурудзяної та глюкозних сиропів.
За словами антимонопольників, порушення полягали у:
необґрунтованому підвищенні цін на патоку та сиропи протягом квітня-червня 2018 року, лютого-березня 2019 року та у жовтні 2020 року;
у встановленні протягом 2018-2020 років різних умов до рівнозначних угод з покупцями цього товару без обґрунтованих причин.
За результатами півторарічного розгляду справи АМКУ встановив, що у 2018-2020 роках група компаній у складі "Дніпровського КПК", "Інтеркорна" та "Інтестарч Україна" була єдиним виробником патоки на території України та найбільшим і найпотужнішим учасником ринку з частками 65,49 % (у 2018 році), 93,86 % (у 2019 році) та 79,75 % (у 2020 році).
"Група мала ринкову владу, що проявлялася у її здатності встановлювати свої умови продажу товарів на внутрішньому ринку, підтримувати непрозору та безсистемну цінову політику з власними контрагентами, здійснювати політику направлену на підтримання власного монопольного становища", – йдеться у повідомленні пресслужби АМКУ.
Єдиними конкурентами групи компаній ROSHEN протягом 2018-2020 років були імпортери "з порівняно невеликими частками".
Також група є єдиним виробником крохмалю кукурудзяного на території України з частками 74,26 % (у 2018 році) та 96,79 % (у 2019 році).
"Крім того, враховуючи, що відповідач має замкнений цикл виробництва товарів – від вирощування кукурудзи до виробництва кондитерських виробів –, за рахунок ефекту масштабу "КК "РОШЕН" міг отримувати істотні конкурентні переваги", – повідомили в АМКУ.
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21 12 2021 17:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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