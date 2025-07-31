Атака росії на Київ: є загиблі, серед них дитина (оновлено)
У ніч на четвер армія рф здійснила масовану атаку на столицю України за допомогою безпілотників і ракет. Станом на 8:00 ранку було відомо про шістьох загиблих і 82 поранених.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі.
"Наразі служби вже підтверджують загибель шести осіб. Четверо з них у Святошинському районі, двоє - у Солом’янському. Серед загиблих шестирічний хлопчик", - йдеться у пості.
За словами Ткаченка, пошуково-рятувальна операція триває. Після атаки в Києві перекрито рух на низці вулиць.
Загалом наслідки російської ракетно-дронової атаки зафіксовано у 27 локаціях у чотирьох районах столиці. Відомо про шість загиблих і 52 постраждалих, серед яких дев’ятеро дітей і троє поліцейських, які прямували на виклик.