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Атака росії на Київ: є загиблі, серед них дитина (оновлено)

31 липня 2025, 08:29
Атака росії на Київ: є загиблі, серед них дитина (оновлено)
ДСНС
Жертвами атаки стали семеро людей, зокрема 6-річний хлопчик. Постраждали понад 80 осіб.

У ніч на четвер армія рф здійснила масовану атаку на столицю України за допомогою безпілотників і ракет. Станом на 8:00 ранку було відомо про шістьох загиблих і 82 поранених.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

"Наразі служби вже підтверджують загибель шести осіб. Четверо з них у Святошинському районі, двоє - у Солом’янському. Серед загиблих шестирічний хлопчик", - йдеться у пості.

За словами Ткаченка, пошуково-рятувальна операція триває. Після атаки в Києві перекрито рух на низці вулиць.

Загалом наслідки російської ракетно-дронової атаки зафіксовано у 27 локаціях у чотирьох районах столиці. Відомо про шість загиблих і 52 постраждалих, серед яких дев’ятеро дітей і троє поліцейських, які прямували на виклик.

Загалом росія запустила більш ніж 300 дронів і 8 ракет випустили росіяни - постраждали Дніпровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київська область. Однак столиця була основною ціллю масованого обстрілу.
Пізніше стало відомо про ще одну жертву нічого російського терору. 

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