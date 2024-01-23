росія бреше на Радбезі ООН, щоб змусити міжнародних партнерів припинити надавати зброю Україні – ISW

росія використовує Раду Безпеки ООН для просування власних інформаційних операцій для того, аби переконати союзників припинити надавати військову допомогу Україні

Зазначається, що міністр закордонних справ росії Сергій Лавров виступив на засіданні РБ ООН, скликаному росією, 22 січня, і звинуватив Захід у відсутності переговорів, заявивши, що росія нібито завжди була до них готова.

Проте Лавров уточнив, що росія зацікавлена ​​лише в переговорах, які призведуть до усунення нинішнього українського уряду від влади, підтверджуючи, що росія все ще офіційно прагне до зміни режиму в Україні.

Також російський міністр продовжував заперечувати незалежність і суверенітет України, брешучи, що український народ не зацікавлений у війні проти росії й що Захід штовхає українців продовжувати війну.

Лавров порадив Заходу зрозуміти, що Формула миру президента України Володимира Зеленського - це "шлях в нікуди", стверджуючи, що "чим швидше світ це усвідомить, тим краще буде і для України, і для Заходу".

Під час засідання Радбезу ООН очільник російського МЗС також стверджував, що "якщо Україна перестане битися, сотні тисяч українських життів будуть врятовані". ISW зазначає, що він і раніше озвучував подібні меседжі, маючи на увазі, що росія зможе окупувати більше території під час війни та що це ще більше послабить переговорну позицію України.

Також під час засідання Лавров заперечив відповідальність кремля за побоювання, що росія може напасти на НАТО в майбутньому, ігноруючи останні тривожні офіційні заяви москви.

Крім того, він звинувачував українські сили у проведенні ударів по окупованій росією території в Україні, які кремль використовував для підтримки російських виправдань для війни за завоювання країни.

Зазначається, що Лавров також намагався применшити різні воєнні злочини та злочини проти людяності, які російські окупаційні сили та окупаційна адміністрація здійснюють в Україні, стверджуючи, що українці та росіяни "живуть у мирі та злагоді" в окупованому Криму та на інших окупованих росією українських територіях.

Ще він заявив, що "росіяни та українці будуть жити точно як брати і добрі сусіди" після того, як росія досягне своїх цілей у війні в Україні - які, за оцінками інституту, рівнозначні повній капітуляції України та Заходу.

Експерти переконані, що кремль використав засідання Ради Безпеки ООН для просування власних інформаційних операцій.

"Імовірно, таким чином москва просуває ці кремлівські наративи на світовій арені, щоб переконати міжнародних партнерів припинити надавати Україні зброю", - підсумовують у звіті ISW.