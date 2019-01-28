Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Росія буде під санкціями до відновлення суверенітету України в Криму і на Донбасі, - МЗС Чехії

"Чехія не змириться з тим, що кожного дня на Донбасі помирають люди"
Чехія вважає, що зняття санкцій з РФ є можливим лише за умови, якщо зникнуть причини, що призвели до їх запровадження.
Росія буде під санкціями до відновлення суверенітету України в Криму і на Донбасі, - МЗС Чехії Фото: ukrinform.ua

"Ми знаємо, яке значення для України має збереження санкцій Європейського Союзу проти Росії, і тому я б хотів наголосити, що їх обмеження чи скасування Чеська Республіка вважає можливим лише у тому випадку, якщо зникнуть причини, які зумовили їх накладення", - зазначив дипломат, інформує "Європейська правда".

Він підкреслив, що зняття санкцій стане можливим лише тоді, "коли буде відновлено український суверенітет на сході країни та Кримському півострові".

Дипломат наголосив, що Чехія не змириться з тим, що кожного дня на Донбасі помирають люди, і на неконтрольованій українською владою території безпідставно страждає цивільне населення. Саме тому, за його словами, Чехія продовжує допомагати українцям, зокрема, пропонує оздоровчі поїздки для потерпілих дітей.

Нагадаємо, Прокуратура Чехії рослідує участь щонайменше 10 чеських громадян у бойових діях на боці "Л/ДНР".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 01 2019 10:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.