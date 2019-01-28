Росія буде під санкціями до відновлення суверенітету України в Криму і на Донбасі, - МЗС Чехії
"Ми знаємо, яке значення для України має збереження санкцій Європейського Союзу проти Росії, і тому я б хотів наголосити, що їх обмеження чи скасування Чеська Республіка вважає можливим лише у тому випадку, якщо зникнуть причини, які зумовили їх накладення", - зазначив дипломат, інформує "Європейська правда".
Він підкреслив, що зняття санкцій стане можливим лише тоді, "коли буде відновлено український суверенітет на сході країни та Кримському півострові".
Дипломат наголосив, що Чехія не змириться з тим, що кожного дня на Донбасі помирають люди, і на неконтрольованій українською владою території безпідставно страждає цивільне населення. Саме тому, за його словами, Чехія продовжує допомагати українцям, зокрема, пропонує оздоровчі поїздки для потерпілих дітей.
Нагадаємо, Прокуратура Чехії рослідує участь щонайменше 10 чеських громадян у бойових діях на боці "Л/ДНР".
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