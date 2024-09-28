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росія через платформу "Друзі миру" хоче показати, що Україна проти переговорів – ISW

28 вересня 2024, 10:21
росія через платформу
Фото: Reuters
росіяни хочуть дискредитувати Україну, яка нібито не хоче миру.

москва використовує платформу "Друзів миру" для просування власного наративу, щоб показати Україну як країну, що відмовляється від переговорів.

Про це ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними звіту ISW, росія прагне посилити інформаційну кампанію через цю платформу, створюючи у світі уявлення, що Україна не зацікавлена в мирному вирішенні конфлікту, тоді як сама москва висуває нереальні умови для припинення війни і хоче капітуляції України. 
 
Однак, реальні дії кремля, зокрема вимоги щодо капітуляції України та продовження наступальних операцій, свідчать про те, що москва не готова до конструктивних переговорів, прагнучи тільки зміцнити свою окупаційну владу та територіальні здобутки.
 
При цьому експерти нагадали, що КНР регулярно просувала свій альтернативний мирний план, дозволяючи російським чиновникам зображувати готовність до сумлінних переговорів з Україною. Це, у свою чергу, відбувалося незважаючи на постійні заяви Кремля, умови якого були рівносильними повній капітуляції України або прямо відкидали переговори.
 
В ISW дійшли висновку, що Кремль, ймовірно, просуватиме нову платформу "Друзів миру" і використовуватиме свою підтримку численних альтернативних мирних зусиль, щоб хибно представити Україну як таку, що не бажає вести переговори.

 

війна в Україніросія окупантиКремль

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