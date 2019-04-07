Росія через три дні після аварії на підводному човні визнала, що він оснащений ядерним реактором
На сайті Кремля опублікована стенограма зустрічі президента Росії Володимира Путіна і міністра оборони Сергія Шойгу, під час якої вони обговорювали стан ядерної енергетичної установки, інформує LB.ua.
За його словами, пожежа сталася в акумуляторному відсіку і далі отримала "певне поширення", але реактор є в працездатному стані.
"Ядерна енергетична установка на цьому апараті повністю ізольована і безлюдна. Плюс до цього діями екіпажу виконані всі необхідні заходи щодо захисту установки, вона повністю в працездатному стані", - заявив Шойгу.
Міністерство оборони Росії повідомило, що 1 липня 14 російських моряків загинули через пожежу на глибоководному апараті в Баринцевому морі. Підводники перебували в територіальних водах Росії на апараті, призначеному для вивчення морського дня, і проводили біометричні виміри.
Про причини пожежі поки що не повідомляють.
Нагадаємо, московська кореспондентка видання The Washington Post Емі Ферріс Ротман написала, що падаючий рейтинг президента Росії Володимира Путіна може ще більше постраждати на тлі загибелі російських моряків-піводників.
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