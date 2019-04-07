Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Росія через три дні після аварії на підводному човні визнала, що він оснащений ядерним реактором

Жертвами пожежі стали 14 підводників
Росія вперше публічно визнала, що секретний підводний апарат, на якому 1 липня сталася пожежа з 14 загиблими, оснащений ядерним реактором.
Росія через три дні після аварії на підводному човні визнала, що він оснащений ядерним реактором Сергій Шойгу, Володимир Путін. Фото: m.newsru.com

На сайті Кремля опублікована стенограма зустрічі президента Росії Володимира Путіна і міністра оборони Сергія Шойгу, під час якої вони обговорювали стан ядерної енергетичної установки, інформує LB.ua.

За його словами, пожежа сталася в акумуляторному відсіку і далі отримала "певне поширення", але реактор є в працездатному стані.

"Ядерна енергетична установка на цьому апараті повністю ізольована і безлюдна. Плюс до цього діями екіпажу виконані всі необхідні заходи щодо захисту установки, вона повністю в працездатному стані", - заявив Шойгу.

Міністерство оборони Росії повідомило, що 1 липня 14 російських моряків загинули через пожежу на глибоководному апараті в Баринцевому морі. Підводники перебували в територіальних водах Росії на апараті, призначеному для вивчення морського дня, і проводили біометричні виміри.

Про причини пожежі поки що не повідомляють.

Нагадаємо, московська кореспондентка видання The Washington Post Емі Ферріс Ротман написала, що падаючий рейтинг президента Росії Володимира Путіна може ще більше постраждати на тлі загибелі російських моряків-піводників.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 07 2019 12:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
  • Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.