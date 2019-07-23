Росія двічі порушила повітряний простір Південної Кореї: корейські винищувачі відкрили вогонь

Цей випадок став першим, коли російська військова авіація порушила повітряний простір Південної Кореї

Російський військовий літак двічі порушив повітряний простір Південної Кореї в районі Японського моря, заявили у збройних силах Республіки Кореї.

У зв’язку із цим винищувачі Південної Кореї відкрили попереджувальний вогонь, інформує "Громадське".

Інцидент стався в районі островів Токто (Такесіма), розташованих на схід від південної частини Корейського півострова. Ці острови є предметом суперечки між Сеулом і Токіо.

Цей випадок став першим, коли російська військова авіація порушила повітряний простір Південної Кореї, зазначає Reuters.

Російське федеральне агентство ТАСС водночас пише, що у червні 2019-го Південна Корея піднімала військову авіацію для перехоплення російських стратегічних бомбардувальників Ту-95, які увійшли в південнокорейську розпізнавальну зону Протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що російське вантажне судно "Сігранд" (Seagrand) врізалося в автомобільний міст у південнокорейському місті Пусан.