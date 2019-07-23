Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Росія двічі порушила повітряний простір Південної Кореї: корейські винищувачі відкрили вогонь

Цей випадок став першим, коли російська військова авіація порушила повітряний простір Південної Кореї
Російський військовий літак двічі порушив повітряний простір Південної Кореї в районі Японського моря, заявили у збройних силах Республіки Кореї.
Росія двічі порушила повітряний простір Південної Кореї: корейські винищувачі відкрили вогонь Фото: getty images

У зв’язку із цим винищувачі Південної Кореї відкрили попереджувальний вогонь, інформує "Громадське".

Інцидент стався в районі островів Токто (Такесіма), розташованих на схід від південної частини Корейського півострова. Ці острови є предметом суперечки між Сеулом і Токіо.

Цей випадок став першим, коли російська військова авіація порушила повітряний простір Південної Кореї, зазначає Reuters.

Російське федеральне агентство ТАСС водночас пише, що у червні 2019-го Південна Корея піднімала військову авіацію для перехоплення російських стратегічних бомбардувальників Ту-95, які увійшли в південнокорейську розпізнавальну зону Протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що російське вантажне судно "Сігранд" (Seagrand) врізалося в автомобільний міст у південнокорейському місті Пусан.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 07 2019 10:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.