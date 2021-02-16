Росія готова повернутися до Договору про відкрите небо, якщо це зроблять США

Росія готова повернутися до Договору про відкрите небо, якщо США зроблять те саме, але не буде "вічно чекати" американського рішення.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РИА "Новости".

"Ми залишаємо двері відкритими. Але колеги в Вашингтоні та інших натівських столицях повинні розуміти, що ми теж не будемо до нескінченності чекати, коли вони зберуться, нарешті, з думками, щось у себе там проаналізують, зважать "за" і "проти" і визначаться, готові або не готові США повернутися в договір", - сказав Рябков.

За його словами, процедура виходу з цього договору, розпочата Москвою, все ще триває і буде завершена, "якщо до того часу Сполучені Штати не повідомлять нас про готовність повернутися до положень угоди".

"Росія передасть депозитаріям - це Угорщина і Канада - ноту про те, що вона виходить з Договору. І з того моменту почнеться шестимісячний термін, визначений самим Договором, що передує моменту офіційного виходу", - додав Рябков.

Нагадаємо, 15 січня Міністерство закордонних справ РФ повідомило про початок внутрішньодержавних процедур по виходу Росії з Договору про відкрите небо.

Як відомо, 22 листопада 2020 року Рада національної безпеки Сполучених Штатів підтвердила вихід країни з Договору з відкритого неба.

У травні минулого року президент США Дональд Трамп заявив, що прийняв рішення про вихід з Договору про відкрите небо, але залишав можливість повернутися до його виконання, якщо і Росія буде повністю його виконувати.

США вважають, що Росія протягом років грубо порушувала угоду.

Договір 1992 року дозволяє 34 державам-членам здійснювати неозброєні спостережні польоти над територіями один одного.

Як відомо, у серпні 2019 року США офіційно вийшли з Договору про ядерні сили середньої дальності з Росією, поклавши край епохальному пакту про контроль над озброєннями, що обмежив розробку ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 кілометрів.

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