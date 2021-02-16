Росія готова повернутися до Договору про відкрите небо, якщо це зроблять США
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РИА "Новости".
"Ми залишаємо двері відкритими. Але колеги в Вашингтоні та інших натівських столицях повинні розуміти, що ми теж не будемо до нескінченності чекати, коли вони зберуться, нарешті, з думками, щось у себе там проаналізують, зважать "за" і "проти" і визначаться, готові або не готові США повернутися в договір", - сказав Рябков.
За його словами, процедура виходу з цього договору, розпочата Москвою, все ще триває і буде завершена, "якщо до того часу Сполучені Штати не повідомлять нас про готовність повернутися до положень угоди".
"Росія передасть депозитаріям - це Угорщина і Канада - ноту про те, що вона виходить з Договору. І з того моменту почнеться шестимісячний термін, визначений самим Договором, що передує моменту офіційного виходу", - додав Рябков.
Нагадаємо, 15 січня Міністерство закордонних справ РФ повідомило про початок внутрішньодержавних процедур по виходу Росії з Договору про відкрите небо.
Як відомо, 22 листопада 2020 року Рада національної безпеки Сполучених Штатів підтвердила вихід країни з Договору з відкритого неба.
У травні минулого року президент США Дональд Трамп заявив, що прийняв рішення про вихід з Договору про відкрите небо, але залишав можливість повернутися до його виконання, якщо і Росія буде повністю його виконувати.
США вважають, що Росія протягом років грубо порушувала угоду.
Договір 1992 року дозволяє 34 державам-членам здійснювати неозброєні спостережні польоти над територіями один одного.
Як відомо, у серпні 2019 року США офіційно вийшли з Договору про ядерні сили середньої дальності з Росією, поклавши край епохальному пакту про контроль над озброєннями, що обмежив розробку ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 кілометрів.
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