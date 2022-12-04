росія готує нову провокацію у сховищах та цехах аміаку в Одеському припортовому– РБК-Україна

Посіпаки кремля розповсюджують черговий фейк, ніби Україна готує "провокацію" для зриву транзиту аміаку трубопроводом "Тольятті - Одеса"

Посіпаки кремля розповсюджують черговий фейк, ніби Україна готує "провокацію" для зриву транзиту аміаку трубопроводом "Тольятті - Одеса". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням державні російські ЗМІ. Згідно фейку, у цій "операції" беруть участь навіть спецслужби Британії та ПВК Канади, які нібито "допомагають" здійснити задумане.

Державне російське ЗМІ посилається на якесь анонімне "військово-дипломатичне джерело". За цією інформацією "на Одеському припортовому заводі Київ має намір підірвати дахи сховищ аміаку та цехів і обставити це як "ракетний удар" зс рф.

Неназване джерело запевняє, що цю "провокацію" Київ готує нібито "під контролем британських спецслужб та за допомогою канадської ПВК GardaWorld".

Головна мета "підриву", яку порівнюють у рф з диверсією на "Північних потоках" нібито "позбавити росію можливості постачати аміак в інші країни, насамперед у країни, що розвиваються".

Нагадаємо, у вересні стався раптовий витік газу одразу в кількох місцях на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" під водою. Після розслідування шведські спеціалісти заявили про виявлені сліди вибухівки на трубах. Тож в НАТО вважають, що виток газу на гілках "Північних потоків" стався в результаті диверсії.

На росії заявили, що не мають інформації про причетність західних спецслужб до вибухів на гілках газопроводів "Північний потік".