росія готується до війни з НАТО: у Європі фіксують хвилю диверсій і кібератак

кремль посилює диверсійні та розвідницькі операції в Європі, дедалі частіше залучаючи до них місцевих жителів. Такі дії свідчать, що росія може створити серйозну загрозу для НАТО значно раніше, ніж очікують у європейських столицях.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW зазначають, що москва перейшла до так званої "Фази нуль" — етапу інформаційної, психологічної та розвідувально-диверсійної підготовки до потенційного майбутнього конфлікту з НАТО.

Європейські спецслужби фіксують зростання кількості прихованих атак і диверсій, спрямованих проти об’єктів інфраструктури, кіберсистем і урядових структур.

Диверсії за криптовалюту

Керівник Бюро національної безпеки Польщі Славомір Ценкевич у коментарі Financial Times заявив, що росія оплачує диверсійні операції криптовалютою, що ускладнює відстеження фінансових потоків.

За його словами, кремль дедалі частіше залучає місцевих жителів до виконання разових шпигунських або диверсійних місій. У 2023 році польські спецслужби виявили мережу агентів, яких завербувало Головне управління Генштабу рф.

"росія використовує криптовалюту, щоб мінімізувати власні ризики й обходити західні санкції", — наголосив Ценкевич.

Він також повідомив, що Польща фактично перебуває у стані кібервійни: нещодавно російські хакери намагалися зірвати водопостачання у Гданську.

Президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єгер 13 жовтня заявив, що інтенсивність російських атак проти Європи досягла "нового рівня конфронтації".

"москва тестує межі Європи, намагаючись підірвати єдність НАТО, дестабілізувати демократії та залякати суспільство", — сказав Єгер.

Він підкреслив, що Європа не може розраховувати на відносну безпеку до 2029 року і має готуватися до можливої ескалації з боку росії вже найближчим часом.

Паралелі з 2014 роком

ISW нагадує, що президент України Володимир Зеленський порівняв останні російські атаки проти Європи з діями кремля у 2014 році, коли анексія Криму стала тестом на рішучість Заходу.

Зеленський застеріг, що путін готує російське суспільство до можливої агресії проти країн Балтії та Польщі.

"Будь-яке майбутнє припинення вогню або пауза у війні в Україні дозволить росії перекинути війська до східного кордону НАТО, створивши загрозу для Альянсу значно раніше, ніж прогнозують європейські уряди", — йдеться у звіті ISW.

Європа посилює оборону

Протягом останнього місяця у низці європейських країн було зафіксовано польоти невідомих дронів над військовими базами, об’єктами критичної інфраструктури та цивільними аеропортами.

Уряди країн НАТО посилюють контррозвідувальні заходи, кіберзахист і моніторинг внутрішніх загроз, готуючись до можливого розширення російських диверсій у Європі.