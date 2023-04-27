росія хоче нишком завербувати ще 400 тисяч росіян для війни в Україні – The Washington Post

рф цьогоріч має намір завербувати на війну ще 400 тисяч росіян, проте Центробанк говорить про нестачу робочої сили і спад економіки.

У розсекречених документах Пентагону йдеться, що поповнювати лави військових росія хоче особами з малозабезпечених сімей.

Про це пише The Washington Post.

"Окремо від мети завербувати 400 000 чоловіків для участі у війні цього року, в оновленій інформації ЦРУ йдеться про те, що чиновники Міноборони росії "повідомили про підтримуваний путіним план" завербувати понад 415 000 контрактників у 2023 році", – йдеться в матеріалі.

Така цифра є частиною оголошеного міністром оборони Сєргєєм Шойгу плану розширення збройних сил росії з 1,15 мільйона до 1,5 мільйона до 2026 року. Згідно з його заявою, солдати-контрактники повинні складати майже половину від загальної кількості особового складу.

Як зазначає видання, в лютому військове керівництво рф запропонувало путіну тихо мобілізувати ще 400 тисяч осіб протягом цього року для війни в Україні.

Ця інформація ґрунтується на звіті розвідки сигналів, тобто дані отримали, перехопивши чи прослухавши розмови військових рф.

Аби не зіпсувати рейтинг президента росії для тихого набору вирішили залучити губернаторів та пеніцітарні служби, тобто далі набирати ув'язнених.

"Видиме політичне небажання віддавати наказ про подальшу мобілізацію для заповнення втрат російських збройних сил в Україні змушує високопоставлених чиновників розглядати менш централізовані стратегії вирішення проблеми нестачі особового складу", – йдеться в документі Пентагону.

Мета росії – завербувати 415 000 солдатів-контрактників, з яких 300 000 стануть резервом, а 115 000 будуть спрямовані на формування нових підрозділів і поповнення недоукомплектованих підрозділів в Україні.

Згідно із документами, ​​проти такого плану виступили деякі російські економічні чиновники, адже вони стурбовані можливими наслідками для цивільної економіки.

Центробанк попередив, що рф стикається з найсерйознішою нестачею робочої сили за останні 20 років через війну в Україні, а бізнес щосили намагається знайти кваліфікованих працівників.