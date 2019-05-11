Росія хоче, щоб Україна пробачила $22 млрд боргу для продовження транзиту газу - Нафтогаз
Про це повідомив голова Нафтогазу Андрій Коболєв, повідомляє "Громадське".
"Російська сторона пропонує Нафтогазу "обнулити" майже 3 мільярди доларів за Стокгольмським рішенням і відмовитися від позову ще на 12 мільярдів. До того ж АМКУ пропонується відмовитися від штрафу на близько 7 мільярдів доларів. Разом - 22 мільярди доларів - "понять и простить", - повідомив Коболєв.
Пробачення заборгованості Газпрому називають однією з умов продовження переговорів про транзит газу та укладання контракту на транзит після 2019 року.
Коболєв зазначив, що офіційних пропозицій з російського боку щодо того, щоб Нафтогаз та Україна пробачили Газпрому його борги, не надходило. Такі пропозиції транслюють російські ЗМІ, цитуючи виступи російських урядовців.
Більше того, за словами Коболєва, Росія не пропонує жодних поступок зі свого боку для "взаємного обнулення претензій".
Нагадаємо, що ЄС розчарований переговорами про транзит газу, а Нафтогаз готує новий позов проти Газпрому
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