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росія хоче вивезти українських дітей у Крим, щоб "прикриватися" ними під час наступу ЗСУ – Лубінець

07 червня 2023, 16:11
росія хоче вивезти українських дітей у Крим, щоб
Омбудсмен Лубінець
Окупанти сподіваються таким чином зупинити контрнаступ ЗСУ у напрямку Криму.

росія має намір вивезти українських дітей з тимчасово окупованих територій України у Крим, щоб спробувати ускладнити просування українських військ по території півострова під час майбутнього контрнаступу.

Про це повідомив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

"Під приводом загрози постійних обстрілів ФСБ рф можуть реалізувати комплекс заздалегідь спланованих заходів для вивезення українських дітей з нових ТОТ і прикордонних з росією регіонів до Криму", – йдеться у повідомлені.

Дітей планують розмістити на літній період в таборах і базах відпочинку всього півострова поруч з військовими об'єктами. росіяни сподіваються таким чином зупинити контрнаступ ЗСУ в напрямку Криму. Спецслужби окупантів вважають, що це також дозволить, у разі необхідності, провести провокації з масовими жертвами та дискредитувати ЗСУ перед світовим співтовариством.

"ФСБ рф вважає, що поряд із місцями відпочинку дітей необхідно розташувати пункти управління військами, вузлові підрозділи, наприклад, ракетні чи артилерійські та облаштовані місця зосередження  російських окупаційних військ у разі просування українських військових углиб Криму", – наголошує Уповноважений із прав людини.

За його даними, у держдумі рф вже ініційовано відповідне звернення до уряду щодо організації так званої евакуації дітей до Криму.

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