росія і білорусь створили нові аеродроми для обстрілу України керованими бомбами – Associated Press

Загалом для повітряних атак по Україні росіяни використовують 51 авіабазу.

росія та білорусь збудували понад десяток аеродромів біля кордону з Україною для обстрілу її керованими бомбами, КАБами.

Про це пише Associated Press.

російська авіація від минулої зими помітно активізувалася. На тлі дефіциту ППО в Україні модернізація росіянами старих радянських бомб дозволила російським ВПС розпочати масовані бомбардування військових позицій та мирних міст України.

Щоб закидати українців баражуючими бомбами, вздовж кордонів було збудовано польові аеродроми, через що руйнація прифронтових міст України у 2024 році досягла безпрецедентних масштабів, пише агентство Associated Press, що проаналізувало кадри з безпілотників, супутникові знімки, українські документи.

"У результаті теракту в "Епіцентрі" в Харкові загинули 19 людей, серед яких двоє дітей. Цього року росія більше 50 разів атакувала Харків баражуючими бомбами" – розповів Associated Press Спартак Борисенко з обласної прокуратури Харківської області.

Він заявив про виявлення не менше восьми російських авіабаз за 100 км від українського кордону. Ще одна база з літа 2023 року будується під Бєлгородом; фотографія, зроблена в середині червня-2024, свідчить, що роботи там ще не закінчено.