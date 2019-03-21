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Росія і Угорщина домовилися про поставки газу на випадок зупинки транзиту через Україну

Угорщина має у своєму розпорядженні сховища газу на 6,3 млрд кубометрів
Росія і Угорщина домовилися про поставки російського газу на 2020 рік, навіть якщо до кінця цього року не буде досягнуто домовленості про транзит газу між Москвою і Києвом.
Росія і Угорщина домовилися про поставки газу на випадок зупинки транзиту через Україну Фото: afp.com

"Питання енергетичної безпеки отримало геополітичний тон з огляду на те, що угода про транзит між Росією та Україною закінчиться наприкінці цього року, і ще не було підписано жодного нового контракту. Це означає, що легко може виникнути ситуація, коли Росія більше не буде транспортувати газ на європейський континент через Україну", - заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після зустрічі з главою "Газпрому" Алексєєм Міллером у Москві, інформує "Європейська правда".

"Сьогодні ми з генеральним директором "Газпрому" уклали угоду про те, що "Газпром" забезпечить постачання природного газу Угорщині незалежно від того, чи відбудеться транзитна угода між Росією та Україною щодо майбутнього", - додав він.

Міністр пояснив, що Угорщина зможе придбати частину природного газу, необхідного для публічного та промислового споживання, через Австрію, як це було цьогоріч, на додаток до якого ємності резервуарів Угорщини також будуть експлуатуватися.

Він зазначив, що Угорщина має у своєму розпорядженні сховища газу на 6,3 млрд кубометрів.

"Тільки тепер стало дійсно очевидно, наскільки добрим було рішення про будівництво цих складських потужностей, оскільки цьогоріч ми можемо зберігати достатньо природного газу в цих сховищах, щоб гарантувати, що наступного року буде достатньо для забезпечення Угорщини природним газом", - підкреслив Сійярто.

Міністр також повідомив журналістам, що з "Газпромом" досягнута домовленість про те, що Угорщина вже буде закуповувати природний газ, який буде зберігатися в інтересах забезпечення наступного року, і компанія доставить необхідну кількість. "Це означає, що наприкінці цього року ми можемо бути впевнені, що безпека постачання природного газу Угорщини на наступний рік буде гарантована", - сказав Сійярто.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" оголосив про нові процеси зі стягнення майна "Газпрому" в декількох країнах.

 

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21 03 2019 20:20
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