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росія, Іран і Китай планують використовувати ШІ, щоб спробувати вплинути на вибори у США – Reuters

03 жовтня 2024, 08:09
росія, Іран і Китай планують використовувати ШІ, щоб спробувати вплинути на вибори у США – Reuters
Фото: UNSPLASH
Також кремль поширюває фейки у ЗМІ та соцмережах.

Вже в листопаді в США відбудуться вибори президента і очікується, що москва, Тегеран  і Пекін можуть використати штучний інтелект, щоб вплинути на них.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Згідно з оцінкою загроз США, Вашингтон бачить зростаючу загрозу з боку росії, Ірану та Китаю. Вони намагаються вплинути на вибори, навіть шляхом використання штучного інтелекту для поширення хибної інформації.

За даними доповіді Міністерства внутрішньої безпеки, російські "агенти впливу" поширювали історії про мігрантів, які в'їжджають до США і намагаються розпалити ворожнечу. Також  вони використовували генеративний штучний інтелект для створення підроблених сайтів, які видавали себе справжніми американськими ЗМІ.

Іран стає "все більш агресивним у своїх зусиллях щодо надання іноземного впливу". 

В документи в одному з прикладів сказано, що іранські суб'єкти видавали себе за активістів в інтернеті, щоб заохочувати протести через конфлікт у Газі.

В оцінці Міністерства внутрішньої безпеки передбачається, що Росія, Іран і Китай "використовуватимуть поєднання підривних, неоголошених, злочинних та примусових методів для пошуку нових можливостей підірвати довіру до демократичних інститутів США та внутрішню соціальну згуртованість".

Також у звіті пишеться, що внутрішні агресивні екстремісти становлять ще одну серйозну загрозу. 

Так, кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп уже був об'єктом двох можливих замахів.

Крім того, у доповіді йдеться, що внутрішні екстремісти можуть зробити спроби насильницьких дій "з метою посіяти страх серед виборців, кандидатів та працівників виборчих комісій і зірвати виборчий процес".

Серед цих суб'єктів найбільшу загрозу становлять одиночні злочинці або невеликі осередки, мотивовані невдоволенням, пов'язаним із расою, релігією, статтю чи антиурядовими поглядами.

 
РосіяСШАКитайзагрозаірнан

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