Росія, Казахстан і Білорусь зупинили дію мит на продукцію компанії Пінчука
У доповіді ЄЕК йдеться, що збиток державам-членам ЄАЕС від антидемпінгових заходів проти українських коліс більшмй, ніж імовірна загроза від їх імпорту. Рішення набуде чинності через 30 днів після опублікування і буде діяти до 1 червня 2020 року, повідомляється на сайті комісії.
Розслідування розпочали через скаргу ВАТ БелАЗ і Казахстанської залізниці - вони поскаржились на дефіцит залізничних коліс на ринку.
За оцінками комісії, у 2019 році трьом країнам знадобиться 1,7 млн шт. суцільнокатаних коліс, в тому числі 1,5 млн шт. потрібні РФ, 70 тис. шт. - Білорусі та 136 тис. шт. - Казахстану.
Основним постачальником коліс в країни ЄЕК є компанія "Інтерпайп". За даними ЄЕК, на нього припадає понад 90% імпорту залізничних коліс у країни ЄАЕС.
Нагадаємо, що 16 липня США ввели антидемпінгові мита на труби Пінчука. Міністерство торгівлі США скасувало підписану в липні 2014 року угоду про припинення антидемпінгового розслідування щодо труб групи "Інтерпайп" Віктора Пінчука в обмін на цінові зобов'язання за рівнем поставок.
"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник сталевих труб і залізничних коліс. Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн