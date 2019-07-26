Росія, Казахстан і Білорусь зупинили дію мит на продукцію компанії Пінчука

Євразійська економічна комісія тимчасово зупинила дію антидемпінгових мит на українські сталеві суцільнокатані колеса у розмірі 34,22%

У доповіді ЄЕК йдеться, що збиток державам-членам ЄАЕС від антидемпінгових заходів проти українських коліс більшмй, ніж імовірна загроза від їх імпорту. Рішення набуде чинності через 30 днів після опублікування і буде діяти до 1 червня 2020 року, повідомляється на сайті комісії.

Розслідування розпочали через скаргу ВАТ БелАЗ і Казахстанської залізниці - вони поскаржились на дефіцит залізничних коліс на ринку.

За оцінками комісії, у 2019 році трьом країнам знадобиться 1,7 млн шт. суцільнокатаних коліс, в тому числі 1,5 млн шт. потрібні РФ, 70 тис. шт. - Білорусі та 136 тис. шт. - Казахстану.

Основним постачальником коліс в країни ЄЕК є компанія "Інтерпайп". За даними ЄЕК, на нього припадає понад 90% імпорту залізничних коліс у країни ЄАЕС.

Нагадаємо, що 16 липня США ввели антидемпінгові мита на труби Пінчука. Міністерство торгівлі США скасувало підписану в липні 2014 року угоду про припинення антидемпінгового розслідування щодо труб групи "Інтерпайп" Віктора Пінчука в обмін на цінові зобов'язання за рівнем поставок.

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник сталевих труб і залізничних коліс. Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.