росія кілька місяців готувалася до вторгнення ЗСУ у Курську область – The Guardian

Під час боїв на території рф українські воїни заволоділи цінними документами.

російське військове командування передбачало вторгнення Збройних сил України в Курську область і протягом кількох місяців розробляло плани, щоб запобігти цьому.

Про це свідчать документи МВС, ФСБ та армії росії, якими бійці ЗСУ заволоділи в Курській області та поділилися з виданням The Guardian.

Журналісти не змогли самостійно перевірити справжність документів, але зауважили, що вони схожі на справжні.

Зазначається, що деякі з документів є друкованими наказами, розісланими в різні підрозділи, а інші – рукописними журналами, у яких фіксуються події та проблеми на конкретних позиціях. Найбільш ранні записи датовані кінцем 2023 року, а останні документи датовані всього шістьма тижнями до того, як Україна почала вторгнення в Курську область 6 серпня 2024-го. Переважно це документи з підрозділів 488-го гвардійського мотострілецького полку, зокрема, з другої роти 17-го батальйону.