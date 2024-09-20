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росія кілька місяців готувалася до вторгнення ЗСУ у Курську область – The Guardian

20 вересня 2024, 10:31
росія кілька місяців готувалася до вторгнення ЗСУ у Курську область – The Guardian
iakursk.ru
Під час боїв на території рф українські воїни заволоділи цінними документами.

російське військове командування передбачало вторгнення Збройних сил України в Курську область і протягом кількох місяців розробляло плани, щоб запобігти цьому.

Про це свідчать документи МВС, ФСБ та армії росії, якими бійці ЗСУ заволоділи в Курській області та поділилися з виданням The Guardian.

Журналісти не змогли самостійно перевірити справжність документів, але зауважили, що вони схожі на справжні.
 
Зазначається, що деякі з документів є друкованими наказами, розісланими в різні підрозділи, а інші – рукописними журналами, у яких фіксуються події та проблеми на конкретних позиціях. Найбільш ранні записи датовані кінцем 2023 року, а останні документи датовані всього шістьма тижнями до того, як Україна почала вторгнення в Курську область 6 серпня 2024-го. Переважно це документи з підрозділів 488-го гвардійського мотострілецького полку, зокрема, з другої роти 17-го батальйону.
 
У записі від 4 січня поточного року йшлося про "можливість прориву державного кордону" українською армією і віддавався наказ посилити підготовку до відбиття будь-якого нападу. 19 лютого командирів підрозділів попереджали про плани України "швидко просунутися з Сумської області на російську територію на глибину до 80 км, щоб створити чотириденний коридор до прибуття основних підрозділів української армії на бронетехніці".
 
У середині березня підрозділам на кордоні було наказано посилити оборонні рубежі та організувати додаткові навчання в межах підготовки до українського транскордонного нападу.
 
"А вже в середині червня з'явилося більш конкретне попередження про плани України "в напрямку Юнаківка–Суджа з метою взяти Суджу під контроль. Також було передбачено, що Україна спробує знищити міст через річку Сейм, щоб порушити російські лінії постачання в цьому регіоні, що згодом і сталося", – пише видання.
 
При цьому у червневому документі наявна скарга на те, що російські частини, розміщені на фронті, заповнені в середньому лише на 60-70 % і складаються переважно з резервістів зі слабкою підготовкою.

 

ЗСУвійна в УкраїніКурська областьросія окупанти

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