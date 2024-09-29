росія мала 200 артсистем в Курську, коли вторглися ЗСУ, але каноніри були не готові – Forbes

Ключем до серпневого успіху України була несподіванка, а не перевага в гарматах і пускових установках.

За добу до вторгнення українських військових у Курську область рф місцевий гарнізон росіян мав 18 реактивних систем залпового вогню БМ-21, 98 одиниць артилерії і 71 міномет, проте це їм не допомогло.

Про це пише бізнес видання Forbes.

Така кількість артилерії, належним чином розгорнута проти українських військ могла мати вирішальне значення для росіян, але за умови якісної координації, вони могли б зробити будь-який прорив практично неможливим.

Але армія рф не розгорнула належним чином артилерію і головним недоліком виявилась погана розвідка росіян та впевненість, що ЗСУ не атакуватимуть на цій ділянці.

"Це багато. Вогнева міць була на російському боці", - сказав український оператор безпілотника Крігсфоршер.

Депутат російського парламенту Андрій Гурульов сказав, що у їхньої армії не було власних розвідувальних засобів. При цьому пускові установки, гармати і міномети не були прицілені для бомбардування найімовірніших шляхів вторгнення, не кажучи вже про перенацілення на українські війська, які просувалися.

В результаті українські війська рухалися швидше, ніж могла адаптуватися погано підготовлена ​​російська артилерія.

Також російській артилерії також завадила потужна робота українського РЕБу - ЗСУ глушили радіозв'язок і ефективно використовували власну артилерію та безпілотники. Активно використовувались високомобільні артилерійські ракетні системи американського виробництва.

"В перші години та дні наступу на Курську вони змогли проникнути глибоко на територію рф. У багатьох випадках вони не гаяли часу на ураження російських окопів та інших підготовлених бойових позицій; вони просто об’їхали їх. Безперешкодні сухопутні шляхи дозволили Україні просунутися на кілометри за лічені години", - пишуть Майкл Вайс і аналітик Джеймс Раштон у своїй статті у журналі New Lines.

В перші дні поле бою у Курській області рф перетворилось на купу невеликих рухливих позицій, що ускладнювало бомбардування противника без ураження власних військ.

"Коротко кажучи, росіяни мали вогневу міць, щоб захистити Курськ, але не мали розуму чи координації. Українці, до їх честі, відмахнулися від очевидної артилерійської переваги росії в Курську, правильно припустивши, що спантеличені артилеристи є марними артилеристами... Можна з упевненістю припустити, що російська артилерія в Курську зараз правильно націлена та скоординована. Якщо українці збираються повторити свій успіх під Курськом з початку серпня і знову виступити проти погано підготовленої артилерії, їм доведеться зробити це десь, крім Курська", - пише Forbes.

Днями німецьке видання Bild теж написало, що росія планувала великий наступ у Курській області, але він провалився.