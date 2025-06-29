росія масовано атакувала всю Україну сотнями "Шахедів", балістикою та ракетами з Ту-95МС

Є влучання та постраждалі

рф з вечора минулої доби до ранку неділі, 29 червня, влаштувала масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши більше сотні "Шахедів", а також ракети різних типів. Під ударом перебували низка міст від півдня до заходу країни: є пошкодження через влучання й падіння уламків, а також постраждалі.

Про загрозу ударів сповіщали Повітряні сили ЗСУ.

В обласних військових адміністраціях повідомили про наслідки ворожого нападу.

У мережі опублікували орієнтовну карту руху дронів-камікадзе типу Shahed і ракет під час масованої атаки рф. За даними ПС , агресор застосував для ударів 537 засобів повітряного нападу: безпілотники, крилаті, балістичні, аеробалістичні, зенітні керовані ракети. Сили ППО збили 211 "Шахедів", одну балістичну, 33 крилаті ракети й чотири "Калібри". Одна ракета Х-101/"Іскандер-К" та 225 дронів були локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

За даними моніторингових каналів, повітряний напад був комбінованим, із розрахунком на одночасне наближення засобів повітряного нападу різних типів. Зокрема, атака дронів тривала 9 годин 52 хвилини, а ракетна – 2 години 58 хвилин.

У Запорізькій ОВА сповістили , що росіяни завдали ракетного удару по облцентру: було пошкоджено виробниче приміщення одного з підприємств, без постраждалих.

На Черкащині внаслідок атаки рф по цивільній інфраструктурі постраждало шестеро людей, зокрема дитина.

За попередніми даними, пошкоджено три дев'ятиповерхівки в місті Сміла. Суттєво поруйнований місцевий коледж Національного університету харчових технологій.

У Миколаєві під ударом російської балістики й "Шахедів" опинився об'єкт інфраструктури: виникла пожежа, пошкоджено складські будівлі. Безпілотниками й ракетами рф била по критичній інфраструктурі Львівської області. В ОВА зазначили, що обійшлося без жертв і постраждалих. Зокрема, багато вибухів пролунало в районі Дрогобича: там підтверджено влучання в об’єкт промислової інфраструктури, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Через обстріли в частині міста зникла електроенергія. На Полтавщині атаковано одне із підприємств у Кременчуцькому районі: там спалахнула пожежа, минулося без постраждалих.

На Івано-Франківщині уламки ворожих цілей впали на території приватних господарств Рогатинської та Більшівцівської громад. У селі Васючин пошкоджено вікна будівлі церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та частково – дерев’яну дзвіницю. У селі Нараївка пошкоджено житловий будинок, травмовано жінку.

За деякими даними, один із російських ударних дронів пролетів через територію Молдови та попрямував у бік Румунії. Водночас Польща піднімала свою авіацію через ракетну атаку на Україну.