росія масовано вдарила балістикою по Києву: 9 загиблих, 30 поранених (оновлено)

російські війська атакували Київ балістичними ракетами.

У ніч проти 1 серпня росія атакувала Київ балістичними ракетами. За останніми даними, загинули дев'ятеро людей, ще 28 постраждали, серед них – четверо дітей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Найбільших руйнувань зазнали Дарницький і Солом'янський райони.

У Дарницькому районі загинули семеро людей, ще 14 отримали поранення, серед них двоє дітей. Унаслідок удару виникли пожежі в адміністративній та нежитловій будівлях, пошкоджено житлові будинки й автомобілі. В одному зі скверів рятувальники виявили вирву від вибуху.

У Солом'янському районі жертвами атаки стали двоє людей, ще восьмеро постраждали, зокрема двоє дітей. Один із ударів частково зруйнував п'ятиповерховий житловий будинок, також загорілися автомобілі. Рятувальники евакуювали 35 мешканців, трьох постраждалих госпіталізували.

У Шевченківському районі сталися пожежі в нежитловій будівлі, на території кіностудії та загорілися автомобілі швидкої допомоги. Також повідомляється про одного постраждалого.

У Дніпровському районі пошкоджено магазин, а в Печерському – чотири приватні будинки та господарські споруди.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.

Пізніше Київська міська військова адміністрація повідомила, що кількість постраждалих у столиці внаслідок нічної російської атаки зросла до 30 людей.

Лише два дні росія вночі масовано атакувала Україну.