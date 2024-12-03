росія модернізувала авіабази в Лівії і тримає там свої військові літаки – The Telegraph

росіяни доставляють до Лівії озброєння.

росія модернізує авіабази в Лівії і тримає там свої військові літаки. За цей рік там оновили злітно-посадкові смуги, зміцнили периметр оборони та звели нові будівлі.

Про це повідомили журналісти The Telegraph.

Реконструкцію бази Брак аль-Шатті в центральній Лівії росіяни почали на початку року. До квітня російські військові літаки отримали змогу приземлятися на злітно-посадкову смугу, яка до цього не використовувалася роками.