Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

росія може фінансувати війну проти України ще кілька років завдяки нафтовим доходам – WP

27 жовтня 2024, 14:58
росія може фінансувати війну проти України ще кілька років завдяки нафтовим доходам – WP
Стоп росія
Її економіка перегрілась лише частково, а захід провалив санкції.

росія може дозволити собі фінансувати війну проти України ще кілька років через величезні доходи від продажу нафти і невдалі західні санкції. Більше того, масштабні військові витрати, включно з високими виплатами солдатам, сприяли економічному зростанню рф.

Про це пише The Washington Post із посиланням на низку економістів та аналітиків.

Видання зазначає, що російська економіка перегрілась лише частково. Так, владіміру путіну потрібно щомісячно поповнювати лави армії на 20 тисяч осіб через високий рівень смертності та поранень. Однак в підсумку в країні  зафіксована майже повна зайнятість та стрімке зростання заробітної плати.

Щоправда ще в липні голова Центрального банку Ельвіра Набіулліна заявила, що робоча сила і виробничі потужності економіки «майже вичерпані», а стагнацію "можна зупинити лише шляхом глибокої рецесії".

На те, що проблема таки існує, вказує той факт, що у п’ятницю Центробанк рф вкотре підвищив облікову ставку до 21% вперше за понад 20 років. Видання зазначає, що це викликало обурення деяких із найбільших олігархів країни.

Водночас у росії зростає проблема дефіциту робочих рук. І якщо раніше його закривали з допомогою трудових мігрантів із Центральної Азії, то зараз рф стає все менш привабливим місцем для роботи через можливість потрапити на фронт в Україні всупереч законодавству.

Деякі незалежні аналітики стверджують, що реальна інфляція в рф є навіть вищою, ніж стверджує офіційна статистика. Минулого місяця Стокгольмський інститут трансформаційної економіки у своєму звіті поставив під сумнів достовірність останніх офіційних даних про інфляцію, зазначивши, що основні економічні показники «зараз є частиною російської військової пропаганди».

На думку аналітиків, путін неминуче скоротить соціальні витрати на освіту, охорону здоров'я та цивільну інфраструктуру, але це не вплине на рівень влади, зосередженої у нього в руках.

Водночас російський економіст, співзасновник і старший науковий співробітник Центру аналізу і стратегій в Європі Владислав Іноземцев, який проживає в США, вважає, що росія може дозволити собі вести війну ще найближчих кілька років.

Натомість Олександра Прокопенко з Фонду Карнегі за міжнародний мир каже, що росія не може нарощувати військове виробництво далі через нестачу робочої сили і західні санкції.

"Хоча продовження торгівлі з такими країнами, як Китай, допомагає російській економіці, санкції значно обмежили здатність Кремля модернізувати свою армію, обмежуючи доступ до необхідних компонентів і створюючи вузькі місця в ланцюгах поставок і фінансових операціях", - вказала вона.

На думку старшого наукового співробітника Інституту Брукінгса Робіна Брукса, здатність росії продовжувати війну роками пов'язана з низкою провалів західних санкцій через кулуарне лобіювання в Європі та брак політичної волі.

Так, незабаром після вторгнення Німеччина та кілька інших великих європейських країн, включаючи Італію, Іспанію, Чехію, Польщу та Австрію, почали відправляти величезні обсяги товарів через Туреччину і сусідів росії, включаючи Казахстан, Киргизстан, Грузію і Вірменію, які, очевидно, призначалися для росії. А якщо великі європейські держави постачають розкішні автомобілі та інші товари через сусідів росії, у інших країн немає стимулів обмежувати торгівлю мікрочіпами чи товарами подвійного призначення з росією. В підсумку в росії санкцій так і не відчули.

економікавійнасанкціїросія окупанти

Останні матеріали

Останні попередження. Трамп говорить як Гітлер, Сталін і Муссоліні – The Atlantic
Політика
Останні попередження. Трамп говорить як Гітлер, Сталін і Муссоліні – The Atlantic
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 16:58
Таємні розмови Ілона Маска з путіним. Як Маск в москві
Політика
Таємні розмови Ілона Маска з путіним. Як Маск в москві "наклюкався" до втрати свідомості – WSJ
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 12:17
путін створює
Політика
путін створює "чорні сотні" під назвою "русская община". Це загрожує як іммігрантам, так і корінним неросіянам – Пол Гобл
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 08:30
Ми вже перебуваємо у стані війни з росією. Ми просто ще не усвідомили цього – Ніл Барнетт
Політика
Ми вже перебуваємо у стані війни з росією. Ми просто ще не усвідомили цього – Ніл Барнетт
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 16:45
Автокатастрофа у сповільненій зйомці. Як політичне та військове керівництво України не дає спокійно спати Тому Куперу
Політика
Автокатастрофа у сповільненій зйомці. Як політичне та військове керівництво України не дає спокійно спати Тому Куперу
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 12:43
Розбудили не того тигра. Хороші хлопці ще можуть перемогти – Ендрю Таннер
Розбудили не того тигра. Хороші хлопці ще можуть перемогти – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 08:48
Як мільярдери-республіканці навчилися знову любити Трампа.
Політика
Як мільярдери-республіканці навчилися знову любити Трампа. "Вони хочуть розв'язати свої проблеми" – New Yorker
Переклад iPress – 23 жовтня 2024, 15:37
План перемоги Зеленського: хто наважиться, той переможе. Затягнути і перемолоти – Ендрю Таннер
Політика
План перемоги Зеленського: хто наважиться, той переможе. Затягнути і перемолоти – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 жовтня 2024, 05:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється