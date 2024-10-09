росія може напасти на Швецію заради контролю над Балтійським морем – міністр оборони

росія може напасти на Швецію заради контролю над Балтійським морем.

Як відомо, москва неодноразово погрожувала НАТО, яке нібито "поступово перетворило Балтійське море на власне озеро".

"росія становить загрозу для Швеції, як і для решти НАТО. Ми не можемо виключити напад росії на нашу країну", – сказав Юнсон.

Він прогнозує, що незважаючи на те, що сили кремля "закріплені в Україні", москва продемонструвала, що "готова піти на серйозні військові та політичні ризики", оскільки російські ВМС все ще стоять у Санкт-Петербурзі та Калінінграді. Тож через російську загрозу Швеція "впроваджує амбітну програму розширення" свого флоту:

"Після початку російського вторгнення в Україну військове та торговельне значення Балтійського моря для кремля зросло ще більше. Тому ми повинні враховувати агресивні наміри росії в наших військових планах".