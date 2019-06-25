Росія може отримати заборону на вхід до портів інших країн , - адвокат

Це рішення є безпрецедентним і оскільки суд є достатньо новим — РФ можуть очікувати будь-які санкції, зокрема, заборона російським кораблям входити до портів інших країн.

"Ніхто не знає, які будуть наслідки, бо це безпрецедентна історія. Жодна країна раніше не наважувалась порушувати рішення суду і для РФ це не дуже добрі обставини, бо цей суд — відносно молодий орган, тому як і сам суд, так і країни, які зацікавлені в реалізації морського права, можуть вирішити, що це дуже вдалий випадок для того, щоб дати урок іншим. Тим, хто в майбутньому спробує ухилитися від такого рішення", — зазначив адвокат українських полонених моряків Ілля Новіков, йдеться в "Європейська правда".

Він додав, що якщо позиція буде такою, то на Росію можуть накласти абсолютно будь-які санкції: «російським кораблям можуть заборонити вхід до портів будь-яких країн, або прохід через протоки, можуть накласти обмеження на постачання для військових цілей, або в цілому торгівлі з РФ. Ці санкції навіть необов'язково можуть бути пов'язані з морською сферою», — додав Новіков.

Нагадаємо, у Кремлі заявляють, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Тож російське слідство до 9 липня висуне обвинувачення в остаточній редакції всім українським морякам, захопленим у листопаді в районі Керченської протоки.

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