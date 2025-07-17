росія може почати великий наступ на сході вже за кілька днів чи тижнів – CNN

У новому наступі рф може задіяти 160 000 військових

росія за кілька днів або тижнів розпочне посилений літній наступ, у якому може задіяти 160 000 військовослужбовців, зосереджених зараз поблизу лінії фронту.

Видання зазначило, що за останні два тижні рф покращила свої позиції на трьох напрямках: Покровському, Куп'янському та поблизу Костянтинівки.

Аналітики заявили виданню, що нові часові рамки у 50 днів, які виставив у своєму ультиматумі президент США Дональд Трамп, є сприятливими для цілей кремлівського диктатора путіна. Зокрема, Кір Джайлз з Chatham House вважає, що це

дає москві простір на дипломатичній арені.

"Кінцевий термін у 50 днів дає росії достатньо часу, щоб розробити власний альтернативний план і знову перехитрити Вашингтон за допомогою дипломатичного трюку, який Трамп може охоче прийняти. Останнє продовження Трампом своїх умовних термінів для путіна продовжує страждання України на той самий довільний період", - зазначив Джайлз.

Керівник відділу зовнішньої політики аналітичного центру "Нові євразійські стратегії" Джон Лоф заявив, що літній наступ, ймовірно, триває вже кілька місяців і що "росіяни, безсумнівно, активізують свої зусилля як на землі, так і в повітрі". За його словами, нещодавні повітряні атаки по українських містах є відображенням повільного просування москви на передовій і мають на меті "деморалізувати населення та підірвати його волю до боротьби". "путін уже кілька місяців висловлює свою впевненість щодо прогресу цієї кампанії, визнаючи, що українцям не вистачає людських ресурсів та певного озброєння", – сказав Лоф, додавши, що москва сподівається розпорошити українську оборону.

У матеріалі йдеться, що хоч поступове просування росіян навколо цих трьох міст обходиться їм дорогою ціною, проте при цьому російські війська мають прогрес у спробі обійти згадані населені пункти із флангу.

Так, за даними видання, за останні 72 години окупанти наблизилися до Родинського - ключового населеного пункту на північний схід від Покровська, головного українського військового вузла. Також російські війська хочуть оточити село Удачне, щоб ефективніше перерізати шляхи постачання ЗСУ до Покровська.