росія може списати єдиний авіаносець: ремонт тривав дев'ять років і коштував $1 млрд

Судно мало стати символом російської морської могутності, перетворився на один із найневдаліших військових проєктів країни.

Після дев'яти років невдалого ремонту та витрат, які оцінюють приблизно в 1 млрд доларів, росія може остаточно відмовитися від свого єдиного авіаносця "Адмірал Кузнецов".

Корабель, що перебуває поза строєм із 2017 року, дедалі частіше називають символом занепаду російського військово-морського флоту, пише портал 19FortyFive.

Після повернення із сирійської кампанії авіаносець поставили на модернізацію. Однак замість повернення до служби ремонт перетворився на низку аварій, затримок і корупційних скандалів.

У 2018 році затонув плавучий док ПД-50, у якому перебував корабель. Під час аварії 70-тонний кран упав на польотну палубу, пробивши її. Загинув один працівник, а росія втратила єдиний док, придатний для повноцінного ремонту такого великого корабля.

За рік на борту сталася масштабна пожежа, причиною якої стало порушення правил під час зварювальних робіт. Загинули двоє людей, ще щонайменше 12 отримали поранення. У 2022 році спалахнула ще одна пожежа, а у 2021-му керівника судноремонтного підприємства затримали за підозрою в розкраданні коштів, виділених на модернізацію авіаносця.

Також протягом кількох років терміни завершення ремонту неодноразово переносилися. До літа 2025 року, за даними аналітиків, російське військово-морське керівництво фактично втратило інтерес до відновлення корабля.

Наразі "Адмірал Кузнецов" залишається пришвартованим у Мурманську. Санкції ускладнили постачання необхідних комплектуючих, а подальший ремонт став економічно невиправданим. Додатково ситуацію погіршила війна проти України, яка змусила Кремль переорієнтувати військові витрати на більш нагальні потреби.

На думку експертів, продати корабель іншій країні практично неможливо через його технічний стан. Найімовірнішим сценарієм називають списання та утилізацію.

Якщо "Адмірал Кузнецов" буде списаний, москва вперше залишиться без жодного діючого авіаносця. Це суттєво обмежить її можливості демонструвати військово-морську присутність далеко від власних берегів і формувати авіаносні ударні групи, які залишаються одним із ключових інструментів провідних морських держав.

Аналітики вважають, що росія дедалі більше покладається на підводний флот, ракетне озброєння та морські безпілотники, оскільки підтримувати повноцінну авіаносну програму вже не здатна.

Показовим є порівняння з Китаєм. Побудований за тим самим радянським проєктом авіаносець "Варяг" після модернізації став першим авіаносцем ВМС Китаю - "Ляонін". Натомість російський "Адмірал Кузнецов" за майже десятиліття ремонту так і не зміг повернутися до бойового складу флоту.