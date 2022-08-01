Росія може створити провокацію, щоб обгрунтувати вторгнення в Україну - Блінкен
Про це він сказав на брифінгу у Вашингтоні, пише "Європейська правда".
"Нікого не повинно дивувати, якщо Росія підбурить до провокації чи інциденту, а потім намагається використати це для виправдання військового втручання, сподіваючись, що до того часу, коли світ усвідомить цю хитрість, буде надто пізно", - сказав Блінкен.
Він також назвав абсурдною думку про те, що у цій ситуації агресором є Україна.
"Це Росія вторглася в Україну майже вісім років тому. Саме Росія є військовим окупантом частини України, в Криму. Саме Росія до сьогодні розпалює війну на сході України. Саме Росія не виконала жодного зі своїх Мінських зобов’язань, насправді активно порушує багато з них і відмовляється визнати, що є стороною конфлікту", - додав держсекретар.
Блінкен звинуватив Росію у просування брехливих наративів про те, що їй загрожують Україна і НАТО, щоб виправдати нарощування військ.
"Це все одно, що лисиця б сказала, що мусила напасти на курник, тому що його мешканці якимось чином становлять загрозу", - сказав він.
Нагадаємо, що США, Франція, Німеччина та Британія скоординували зусилля зі стримування Росії
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