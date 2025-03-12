росія може вимагати припинення постачань зброї в Україну як умову для припинення вогню – Bloomberg

путін, імовірно, погодиться на припинення вогню, але на вигідних для себе умовах.

У статті йдеться, що путін може спробувати затягнути строки погодження припинення бойових дій і для перемир'я москва, імовірно, вимагатиме припинення постачань зброї в Україну, повідомив співрозмовник агентства.

За словами джерела, російські посадовці наразі не обговорювали конкретної угоди про 30-денне припинення вогню, на яке 11 березня в Саудівській Аравії погодилася Україна.

Загалом кремль вважає таку пропозицію неприйнятною, додав співрозмовник.

Раніше кореспондентка Bloomberg Еннмарі Гордерн повідомляла, що цього тижня спеціальний представник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф відвідає москву, де зустрінеться з путіним.

Також свою розмову з путіним анонсував Трамп після зустрічі американської й української делегацій у Джидді.

Прессекретар путіна Дмитро Пєсков заявляв, що телефонну розмову путіна і Трампа можна "дуже швидко організувати", якщо виникне така потреба, але наразі домовленості про неї немає.