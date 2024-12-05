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ПОЛІТИКА

росія може залишитись без танків до 2025 року через величезні втрати та дефіцит компонентів – WP

05 грудня 2024, 21:59
росія може залишитись без танків до 2025 року через величезні втрати та дефіцит компонентів – WP
Фото: з вільного доступу
Втрати техніки у росії настільки величезні, що скоро їй почне не вистачати радянських запасів.

Армія росії у 2025 році зіткнеться з дефіцитом танків через величезні втрати на фронті та проблеми з виробництвом.

Про це повідомляє The Washingon Post.

Як зазначає видання, втрати техніки у росії настільки величезні, що скоро їй почне не вистачати радянських запасів, якими вона здебільшого їх заповнює. Виробництво ж нових танків страждає через дефіцит відрізаних санкціями західних компонентів. Путінська військова економіка, ймовірно, вийшла на пік і навряд чи зможе нарощувати випуск колишніми шаленими темпами.

За інформацією американських чиновників і експертів, російська армія щомісяця втрачає більше танків і гаубиць, ніж можуть виготовити її заводи, а дедалі зростаючий тиск на її економіку може зрештою призвести до зупинки частини складальних ліній.

Санкції, накладені на росію, справді чинять значний вплив на її військову промисловість, знижуючи можливості з виробництва і підтримки озброєнь. Обмеження доступу до західних технологій і комплектуючих, а також складнощі з логістикою, викликані скороченням контрабандних каналів, поступово підривають потенціал російського ВПК.

Як зазначають експерти, навіть обхід санкцій призводить до подорожчання виробництва. Це пов’язано з необхідністю використання менш ефективних рішень і залученням альтернативних постачальників, що подовжує терміни і збільшує витрати. У довгостроковій перспективі ці проблеми, у поєднанні з деградацією наявної техніки, можуть значно знизити боєздатність російської армії.

Однак росія робить ставку на масове виробництво озброєнь, розраховуючи, що«кількість компенсує якість». Такий підхід може тимчасово забезпечити потреби армії, але він пов’язаний з ризиком, особливо в умовах високих бойових втрат і зростаючого зносу техніки. Якщо ситуація з поставками і виробництвом не зміниться, дефіцит танків та іншої техніки може стати реальністю вже найближчими роками, що погіршить і без того складну ситуацію для російських збройних сил.

танкиозброєннявійна в Україніросія окупанти

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