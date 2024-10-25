росія надавала хуситам супутникові дані для атак на кораблі в Червоному морі – WSJ

Обстріли суден, зокрема комерційних, в цій акваторії на Близькому сході з боку бойовиків-хуситів у Ємені триває з кінця минулого року.

російська федерація надавала єменським хуситам цільові супутникові дані для наведення ракет та дронів при ударах по кораблях у Червоному морі.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Обстріли суден, зокрема комерційних, в цій акваторії на Близькому сході з боку бойовиків-хуситів у Ємені триває з кінця минулого року. Угруповання, яке підтримує Іран, продовжує атакувати "головну артерію світової торгівлі", що сприяє ще більшій дестабілізації регіону.

"Хусити, які почали свої напади наприкінці минулого року через війну в Газі, зрештою почали використовувати російські супутникові дані, коли вони збільшували свої удари", - розповіли західним ЗМІ особа, знайома з цим питанням, та двоє європейських чиновників з питань оборони.

В публікації WSJ також вказується, що дані передавалися єменським бойовикам-хуситам через членів іранського Корпусу вартових Ісламської революції.

Одне з джерел американського видання уточнило, що ці члени КВІР Ірану "були включені до хуситів у Ємені".

Якщо єменські хусити отримають від росії протикорабельні або протиповітряні ракети, це може загрожувати американським військам, які захищають судна в Червоному морі від нападів хуситів. Аналітики казали, що якби уряд рф продавав зброю хуситам — одному з противників США, це було б рівносильно тому, коли американці надсилають зброю Україні.

За даними CNN, росія готувалася поставити єменським хуситам ракети та військову техніку наприкінці липня 2024 року, але в останній момент відмовилася від цих планів після застережень з боку Саудівської Аравії. Так росія нібито хотіла помститися адміністрації США за дозвіл Україні бити по території рф американською зброєю.

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Під ракетні й дронові удари потрапляють кораблі в Аденській затоці, через яку проходить важливий торговий шлях.