"Росія нагнітає нервозність": в ОП оцінили, навіщо Путін стягує війська до кордонів України

Схоже, РФ хоче, щоб Україна визнала незаконну окупацію в Донецьку і Луганську

В Офісі президента оцінили можливі плани президента Росії Володимира Путіна на тлі стягування військ до українських кордонів.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі "РБК-Україна", пише "Громадське".

За його словами, найкраще знають про плани РФ у Кремлі. Своїми останніми діями Росія, мовляв, намагається максимально нагнітати нервозність як в Україні, так і в решті світу, але суть її політики залишається незмінною.

"Проте з кожним днем наростає увага світу до цієї ситуації, і цей фактор працює на нашу користь", - заявив Подоляк.

Він переконаний, що у Росії є спроби з допомогою різних форм тиску домогтися від України визнання як би "миром" окупації на Донбасі.

"Тобто, змусити Україну прийняти те, що там є, в тому вигляді, як воно там є. Але це точно не може спрацювати", - додав радник голови ОП.

Він також оцінив очікування від "нормандської зустрічі" радників, яка відбудеться сьогодні, 10 квітня.

"Головне, чого можемо очікувати від цієї зустрічі, це розуміння, чи повертається російська сторона до змістовних переговорів. Можна сказати жорсткіше: чи повертається до адекватності", - зазначив Подоляк.

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