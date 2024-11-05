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росія намагалася влаштувати теракти на цивільних літаках, які летіли до Північної Америки – WSJ

05 листопада 2024, 12:09
росія намагалася влаштувати теракти на цивільних літаках, які летіли до Північної Америки – WSJ
Фото: з вільних джерел
Європейські служби безпеки підозрюють рф у плануванні диверсій на літаках
Представники західних служб безпеки вважають, що країна-агресор рф намагалася організувати теракти на борту вантажних або пасажирських літаків, які летять до США й Канади, за допомогою запальних пристроїв у посилках.
 
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела у європейських службах безпеки.
 
Два запальні пристрої, надіслані через DHL, спрацювали в логістичних центрах DHL у липні, один у Лейпцигу (Німеччина), а інший у Бірмінгемі (Англія). Вибухи дали старт багатонаціональному розслідуванню. Слідчі й розвідувальні агентства у Європі з'ясували, як було виготовлено ці пристрої. Вони є електричними масажерами, у які імплантовано легкозаймисту речовину на основі магнію.
 
Німецька поліція, яка випробовувала копії запальних пристроїв, заявила, що після загоряння магнію його буде важко загасити за допомогою систем пожежогасіння, які є в більшості літаків, і пілотам довелося б здійснити аварійне приземлення. За словами людей, літак, який летить далеко від суші й над океаном, зазнав би ризику аварії.
 
Слідчі дійшли висновку, що вони були частиною масштабнішої російської змови. Співробітники служби безпеки стверджують, що електромасажери, надіслані у Великобританію з Литви, мабуть, були тестовим запуском з метою з'ясувати, як пронести такі запальні пристрої на борт літаків.
 
Національна прокуратура Польщі заявила про арешт чотирьох осіб у зв'язку з пожежами й висунення їм обвинувачень в участі в диверсійних або терористичних операціях на користь іноземної розвідки. Польща співпрацює з іншими країнами, щоб знайти принаймні ще двох підозрюваних. Імен затриманих і розшукуваних, а також їхнього громадянства не назвали.
 
Глава польської зовнішньої розвідки Павел Шота заявив, що винні російські шпигуни і що така атака, якби її було здійснено, стала б серйозною ескалацією кампанії москви проти Заходу. За його словами, він не впевнений, що політичні лідери Росії усвідомлюють наслідки таких дій.
 
Інші представники західної розвідки також зазначали, що відповідальною за інциденти, імовірно, є росія. Європейська влада також стверджує, що росія стоїть за кампанією саботажу, яка розширюється, включно з підпалами у Великобританії та Чехії, нападами на трубопроводи й кабелі передавання даних у Балтійському морі, а також порушення водопостачання у Швеції та Фінляндії.
війна в Україніросія окупантилітакитеракти

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