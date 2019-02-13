Росія направить спостерігачів до бюро ОБСЄ для моніторингу виборів в Україні

У МЗС РФ вказали, що, попри відхилення заявок від довгосторокових спостерігачів, короткострокових відправлять до місії

Росія направить своїх спостерігачів до Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, аби вони увійшли до короткострокової місії моніторингу — тобто лише в день голосування, 31 березня 2019 року. Про це заявило Міністерство закордонних справ Росії 13 лютого.

12 лютого Росія отримала запрошення від Бюро ОБСЄ на відряджання короткострокових спостерігачів до міжнародної місії, що моніторитиме вибори в Україні. У МЗС РФ вказали, що, попри відхилення заявок від довгосторокових спостерігачів, короткострокових відправлять до місії.

"Російські кандидатури до складу короткострокового компонента місії будуть відповідним чином направлені до Бюро відповідно до отриманого запрошення. Розраховуємо, що їм нададуть усі необхідні умови для виконання функцій міжнародного спостереження", - зазначили в МЗС.

Короткострокові спостерігачі місії моніторять вибори безпосередньо в день голосування, тоді як довгострокові - до та після голосування.

Нагадаємо, Верховна Рада в четвер, 7 лютого, прийняла за основу і в цілому законопроект №9524, який забороняє громадянам Росії бути спостерігачами на виборах.

31 грудня 2018 року стало відомо, що Центральна виборча комісія України закрила дільниці для голосування в Росії.

Однак міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевняє, що Москва отримала запрошення Організації з безпеки і співпраці в Європі направити спостерігачів на вибори президента України 31 березня.