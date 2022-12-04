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ПОЛІТИКА

росія навмисно з надзвичайною жорстокістю вбиває українців, - голова Пентагону

04 грудня 2022, 14:29
росія навмисно з надзвичайною жорстокістю вбиває українців, - голова Пентагону
Глава Пентагону США Ллойд Остін
Світ бачить тиранічну та смертельну війну, яку ніхто не хотів би пережити. росія з навмисною жорстокістю ставить цивільне населення та цивільну інфраструктуру під приціл своїх знарядь

Голова Міністерства оборони США Ллойд Остін під час свого виступу на Форумі національної оборони імені Рейгана в Сімі-Веллі, що у штаті Каліфорні, заявив, що рф навмисно жорстоко обстрілює українську цивільну інфраструктуру та вбиває людей.

"російські війська вбили тисячі громадян України. російські атаки призвели до загибелі дітей, руйнування шкіл та розгрому лікарень", - наголосив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Світ бачить тиранічну та смертельну війну, яку ніхто не хотів би пережити. росія з навмисною жорстокістю ставить цивільне населення та цивільну інфраструктуру під приціл своїх знарядь", - додав Остін.

Він зазначив, що сусідні країни дивляться з тривогою на таку імперські агресію росіян і ця тривога тільки наростає. Остін зауважив, що російська агресія дала можливість іншим країнам побачити тиранічну та жорстоку війну, яку ніхто не хотів би пережити. 

 


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