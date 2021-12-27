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Росія не хоче конфлікту з МАГАТЕ, тому пустила інспекторів до Донецька й Луганська - Арестович

Росія погодилася пустити до Донецька та Луганська представників Міжнародного агентства з атомної енергії для інспекції ядерних установок, оскільки побоюється конфліктувати з цією організацією.
Росія не хоче конфлікту з МАГАТЕ, тому пустила інспекторів до Донецька й Луганська - Арестович Фото: dpa
Про це у програмі "Взгляд с Банковой" телеканалу "Дом" заявив спікер української делегації у Тристоронній контактній групі, представник Офісу Президента Олексій Арестович.
 
Він зауважив, що офіційного звіту МАГАТЕ про інспекцію об'єктів, розташованих у Донецьку та Луганську, ще немає, але сам факт такого візиту - дуже позитивний сигнал.
 
"Він, по-перше, показав, що Російська Федерація відповідає за їхню ("ЛНР" та "ДНР" - ред.) організацію, тому що переговори йшли в Російській Федерації. По-друге, це демонструє, що у соціально-економічній підгрупі ТКГ все-таки прогрес є, там багато питань вдається розв'язати позитивно", - сказав Арестович.
 
Представники МАГАТЕ відвідали Донецьк та Луганськ, де розміщені експериментальні ядерні установки: одна - медичного призначення, друга - наукового.
 
"І щоб закрити щорічний звіт зі всіх організацій, які користуються ядерними матеріалами або мають ядерні установки, МАГАТЕ мало надати інформацію і звідти. Але вони не розуміють, що таке "ЛНР" та "ДНР". Вони розуміють, що таке Україна та Росія. І тому вони діяли відповідним чином (через РФ, - ред.)", - пояснив спікер української делегації в ТКГ.
 
Росіяни після тривалих переговорів дали допуск інспекторам МАГАТЕ на окуповану територію. Це рішення Арестович пов'язує з міжнародними проєктами та світовим постачанням продукції корпорації "Росатом".
 
"Звичайно ж, Кремль не захотів сваритися з МАГАТЕ, щоб не отримати негативних відносин з цією організацією, і позбутися можливості просувати продукцію своєї атомної промисловості по всьому світу. "Росатом" будує зараз понад десяток атомних станцій по всьому світу. Ось таким чином вдалося просунутися з цього питання.", - розповів він.
 
Як повідомлялося, 16 грудня місія Міжнародного агентства з атомної енергії завершила інспекційний візит до Донецька та Луганська. Приймати такі інспекції у мирний час - обов'язок України за угодою з МАГАТЕ щодо застосування гарантій згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.
 
Раніше керівниця соціально-економічної підгрупи української делегації у ТКГ Вікторія Страхова зазначила, що в разі непроведення візиту Україну могли б прирівняти до країн третього світу, які потурають поширенню ядерної зброї.
 
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27 12 2021 11:50
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