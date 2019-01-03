Росія не очікувала, що в Україні з'являться люди, здатні захищати інтереси своєї країни, - Яценюк

"Росіяни, в принципі, вміють захищати свої імперські інтереси. Але вони не очікували, що в Україні з'являться теж люди, здатні захищати інтереси своєї країни"

Лідер "Народного фронту", прем'єр-міністр України 2014-2016 років вважає, що Росія не очікувала, що в Україні з'являться люди, здатні захищати інтереси своєї країни.

Згадуючи рішення подавати позов проти "Газпрому" в Стокгольмський арбітражний суд, за яким Україна в лютому 2018 року виграла у російського газового монополіста 2,56 млрд доларів.

"Ситуація важка: війна на Донбасі, паралельно - газова війна. Оголошую про те, що ми йдемо в Стокгольм. Я навіть не вагався. Хоча було дуже багато колебавшихся", - сказав Яценюк в інтерв'ю інтернет-виданню "Цензор".

"Знаю про те, що російські очікували: або Яценюка знімуть з прем'єр-міністра, або ситуація зміниться. Розсмокчеться само собою, і позов буде відкликано", - додав він.

Екс-прем'єр розповів, як консультував "Нафтогаз" "щодо того, як юридично захищати державу і державну компанію", в тому числі, про переговори з главою "Газпрому" Олексієм Міллером в Києві.

Міллер, за словами Яценюка, "почав читати лекцію про те, як влаштований ринок газу; про те, що формула - це правильний підхід, і ніякої біржової ціни на газ немає".

"Я йому відповів: ви знаєте, пане голово, мені здається, ви не поважаєте свого президента. Він при словах "не поважаєте свого президента" одразу напружився: звик до того, що у них в Кремлі записуються всі переговори. Запитує: а що таке? Я йому кажу: а ви хіба не читали? Ваш президент розповідає про газову біржу і про те, де Росія повинна її створити. А ви говорите, що немає біржових цін на газ. Ви ж самі йдете в цьому напрямку! Ви йдете по шляху створення ринку газу", - розповів екс-прем'єр.

"А що стосується контракту, то ми не проти. Міняйте контракт - і будемо говорити. Позов? Звичайно, ми відкликаємо позов - тільки гроші поверніть, які ми вам переплатили, і контракт перепишіть! Не буде? Значить, ми з вами будемо судитися до нових віників...", - переказав він розмову з главою "Газпрому".

Яценюк підкреслив, що після цієї розмови в Росії "зрозуміли: здається, не все так просто": "Адже раніше як було? Кому-то кудись щось перерахували, якийсь відкат передали, десь політично натиснули, десь є якась корупційна складова з минулого життя. А тут - нічого, чисто".