ПОЛІТИКА НОВИНИросіяни намагалися приховати факти тортур і знущань з українських військовослужбовців, що могли б служити доказовою базою у Гаазькому судіПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
росія не планувала обмінювати полонених з Оленівки і вбила їх навмисно - ГУР МО
Українська розвідка вважає, що рф навмисно замінувала Оленівську колонію і вбила там полонених бійців, щоб приховати факти тортур і знущань з них.
Про це йдеться в заяві Головного управління розвідки Міноборони України.
"Російська сторона не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими та з метою приховування неналежних умов та форм допиту українських військовослужбовців (що могли б служити доказовою базою у Гаазькому суді) умисно знищила полонених", - стверджують в ГУР МО.
За наявними даними, місця утримання українських бійців замінували бойовики ПВК "Вагнер" з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення вогню в приміщенні.
В розвідці зазначили, що українських військовополонених перед цим регулярно допитували "слідчі" самопроголошеної "ДНР", "вагнерівці" та представники фсб рф. Під час допитів активно використовували фізичні тортури та побої.
"Такі заходи, у першу чергу, були спрямовані не на отримання певної конфіденційної інформації, а на знущання, фізичне приниження, психологічну деморалізацію з метою зламу морально-психологічних якостей українських воїнів", - кажуть в ГУР МО, підкреслюючи, що допити не мали успіху й українські бійці проявили "виняткову мужність та незламну силу волі".
У розвідці додали, що якби вдалося "зламати" полонених, їх планували залучити до зйомки у проросійських репортажах, у яких українські бійці нібито "мали визнати скоєні ними злочини проти місцевого населення, відректися від своїх поглядів та засудити дії керівництва України".
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